Bị phạt vì 'chế' tác phẩm báo chí thành video cá nhân để câu view

Sáng 22.9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.M.T (28 tuổi, ở phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với N.M.T ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một số video tin tức được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của N.M.T có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi. Sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã mời N.M.T làm việc để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, N.M.T thừa nhận đã sử dụng toàn bộ nội dung một số bản tin được phát trên kênh Truyền hình Quảng Ngãi về việc khởi công, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh để biên tập thành video của cá nhân. Trong quá trình thực hiện, N.M.T thêm bớt câu từ, hình ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, phục vụ mục đích cá nhân, nhưng không được sự đồng ý của cơ quan báo chí là chủ thể quyền.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt hành chính N.M.T và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Qua vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội; tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm báo chí cũng như các loại hình tác phẩm khác. Việc sao chép, biên tập, đăng tải, chia sẻ tác phẩm của người khác cần được thực hiện đúng quy định và sự cho phép của chủ thể quyền.