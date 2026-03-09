Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bị phạt vì tài xế nghĩ 'đường ngắn không có CSGT'

Nguyễn Long
09/03/2026 20:28 GMT+7

Tài xế xe ben chở đất nội bộ công trình hơn 600 m nhưng ra quốc lộ 56 không phủ bạt thì bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt. Sau đó, tài xế giải thích vì nghĩ đường ngắn không có CSGT.

Chiều 9.3, PV Báo Thanh Niên ghi nhận ở khu vực vòng xoay Hòa Long thuộc phường Tam Long (TP.HCM), xe ben biển số 72C - 072.xx chở đất từ công trình thi công đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu ra quốc lộ 56 đến điểm tập kết không phủ bạt.

Bị phạt vì tài xế nghĩ 'đường ngắn không có CSGT'- Ảnh 1.

Xe ben chở đất không phủ bạt

ẢNH: NGUYỄN LONG

Sau đó, một xe ben khác biển kiểm soát 72E - 004.xx cũng đến khu vực này chở đất ra quốc lộ 56, đến điểm tập kết cũng không phủ bạt. Vị trí chở đất đến điểm tập kết với chiều dài hơn 600 m.

Một lúc sau, tổ tuần tra Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã đuổi theo xe ben biển kiểm soát 72E - 004.xx, ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xe ben tấp phương tiện vào lề đường.

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế xe ben không xuất trình bằng lái mà liên tục gọi điện thoại. Sau đó, tổ tuần tra đã yêu cầu tài xế xe ben điều khiển phương tiện về trụ sở Đội CSGT Nam Sài Gòn làm việc.

Cùng lúc này, tài xế xe ben biển số 72C - 072.xx phát hiện xe ben 72E - 004.xx bị CSGT dừng kiểm tra nên liền lên thùng phủ bạt...

Giải thích việc không phủ bạt khi chở đất trên quốc lộ 56, tài xế xe ben bị phạt cho rằng xe di dời đất nội bộ cho công trình, do đoạn đường vận chuyển ngắn, nghĩ sẽ không có CSGT nên mới không dùng bạt phủ đất trên thùng xe.

Tổ tuần tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tài xế xe ben này về hành vi không phủ bạt khi chở đất, cát, vật liệu xây dựng rơi vãi. Một cán bộ CSGT cho biết với hành vi vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt 3 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

xe ben tài xế xe ben PHỦ BẠT phường Tam Long Đội CSGT Nam Sài Gòn
Xem thêm bình luận