Bí quyết chinh phục học bổng du học gần 1 tỉ đồng từ câu chuyện tử tế

Tại Lễ trao Học bổng Chính phủ New Zealand 2026 diễn ra ngày 10.10, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đã chính thức vinh danh các gương mặt học sinh xuất sắc . Sự kiện ghi nhận dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên có hai nam sinh Việt Nam chinh phục thành công mức học bổng kép trị giá 65.000 NZD, gần 1 tỉ đồng, từ Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (NZUA) và Đại học Otago danh giá nhờ vào bảng thành tích học thuật "khủng" và những câu chuyện tử tế hướng về cộng đồng.

Mỗi ứng viên mang đến một hành trình cống hiến giàu cảm xúc khác nhau. Nguyễn Minh Khôi, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Việt Úc, TP.HCM, lựa chọn ngành công nghệ sinh học xuất phát từ sự trăn trở trước những thiệt hại nặng nề của bà con nông dân miền Trung do thiên tai, bão lũ, với mong muốn lai tạo các giống cây trồng mới bền vững hơn . Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Lâm, cựu học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, sở hữu điểm SAT 1580 và IELTS 8.0 , đã khéo léo kết nối chuyến đi thiện nguyện tại Sơn La với ngành Tài chính - Phân tích kinh doanh để chứng minh năng lực xây dựng mô hình kinh doanh tốt để tạo lập giá trị xã hội .

Em Nguyễn Hoàng Lâm thay mặt các chủ nhân của học bổng NZUA phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ. ẢNH: NGUYÊN ÂN

Theo đại diện ENZ, tiêu chí hàng đầu của NZUA là tìm kiếm các cá nhân có lộ trình học thuật rõ ràng cùng khát vọng vận dụng tri thức đóng góp cho cộng đồng . Bước sang mùa giải thứ hai với sự cạnh tranh gay gắt khi chỉ có 5 suất học bổng NZUA được trao trên toàn quốc , thành tích vượt trội của hai tân sinh viên không chỉ mang lại nguồn hỗ trợ tài chính thiết thực cho gia đình mà còn khẳng định bản lĩnh cùng tư duy vượt giới hạn của trí tuệ trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.