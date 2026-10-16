Bí quyết làm nên sức hút của văn học và phim kinh dị Việt

Nhân mùa Halloween 2026, tối 16.10, tại Nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM), Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) tổ chức buổi giao lưu với nhà văn, biên kịch Thảo Trang và diễn viên Ngân Chi. Qua những câu chuyện đời, chuyện nghề, hai khách mời hé lộ cách khai thác chất liệu văn hóa Việt trong văn học và phim kinh dị.

Thông qua phần chia sẻ và ký tặng sách của hai khách mời, độc giả có dịp khám phá thế giới kinh dị Việt Nam, nơi những yếu tố ma quái, kỳ bí đan xen với câu chuyện về tình người, nhân quả và các giá trị văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo Fahasa tặng hoa nhà văn, biên kịch Thảo Trang (bìa phải) và diễn viên Ngân Chi Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đề tài kinh dị thu hút sự quan tâm của khán giả Ảnh: QUỲNH TRÂN

Thảo Trang: Viết kinh dị không chỉ để hù dọa

Trong làng văn chương, Thảo Trang (sinh năm 1991) là cây bút nổi bật của dòng văn học kinh dị Việt Nam đương đại, được biết đến qua các tác phẩm Tết ở làng địa ngục, Kẻ ăn hồn, Ngủ cùng người chết và 25 độ âm.

Nếu Tết ở làng địa ngục mở ra câu chuyện tại một ngôi làng biệt lập, nơi những bí mật quá khứ và hiện tượng kỳ bí dần được hé lộ, thì Kẻ ăn hồn tiếp tục mở rộng thế giới ấy, đưa độc giả đến với những câu chuyện về cổ thuật, truyền thuyết và các bí ẩn xoay quanh nhân vật Thập Nương. Cả hai tác phẩm đều được chuyển thể thành phim trong năm 2023, thu hút sự chú ý của khán giả.

Điểm nổi bật trong sáng tác của Thảo Trang là việc khai thác chất liệu văn hóa dân gian, tín ngưỡng và phong tục truyền thống để tạo nên thế giới vừa huyền bí, vừa gần gũi với đời sống tinh thần người Việt. Đằng sau những tình tiết ma quái còn là câu chuyện về tâm lý con người, các mối quan hệ và những vấn đề xã hội.

Độc giả tìm đọc sách kinh dị của Thảo Trang tại Fahasa Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhà văn Thảo Trang (thứ hai bên trái, hàng trên) chụp ảnh cùng độc giả tham dự chương trình Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chia sẻ về thách thức khi viết văn kinh dị, Thảo Trang cho rằng tạo ra nỗi sợ không khó bằng việc truyền tải thông điệp ý nghĩa, đủ sức chạm đến người đọc sau nỗi sợ ấy.

“Tôi viết một tác phẩm, dù là tiểu thuyết thì thời gian hoàn thành cũng ngắn thôi, nhưng giai đoạn ấp ủ và tìm kiếm tư liệu, chất liệu để viết thì lâu lắm. Có cuốn tới tận 3 - 4 năm. Ví dụ như cuốn Vua chuột sắp ra mắt, thời gian thai nghén khoảng chừng 3 năm”, nhà văn chia sẻ.

Không chỉ khai thác chất liệu dân gian, Thảo Trang còn đưa những vấn đề thời sự, đời sống hiện đại vào truyện kinh dị. Theo chị, kết hợp hai yếu tố này là thử thách không nhỏ, nhưng tình yêu với thể loại sẽ giúp người viết tìm ra cách thể hiện phù hợp.

Bàn về việc chuyển thể tác phẩm văn học lên màn ảnh, Thảo Trang cho rằng điện ảnh có những lợi thế riêng nhờ diễn xuất, âm thanh và cách dàn dựng của đạo diễn. Những yếu tố này mở ra trải nghiệm khác cho khán giả so với việc đọc sách. Vì vậy, chị mong muốn có thêm nhiều tác phẩm của mình được chuyển thể thành phim.

Ngân Chi: Sở thích xem phim giúp tôi đến với kinh dị

Là gương mặt diễn viên trẻ được khán giả biết đến qua các phim điện ảnh như Nắng 3: Lời hứa của cha, Bố già, Nhà bà Nữ và Lật mặt 7: Một điều ước, Ngân Chi sớm tạo được dấu ấn trên màn ảnh. Cô cũng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22.

Diễn viên Ngân Chi (giữa) cùng nhà văn Thảo Trang chia sẻ về nghề Ảnh: QUỲNH TRÂN

Theo Ngân Chi, nếu phim tâm lý xã hội đòi hỏi diễn viên thể hiện chiều sâu nội tâm, thì phim kinh dị lại đặt ra những yêu cầu riêng về kỹ thuật diễn xuất và cách truyền tải cảm xúc.

“Khi đóng chung với chị Thu Trang trong Đôi mắt âm dương, tôi học hỏi được từ chị và đồng nghiệp rất nhiều. Khó nhất là làm sao để qua câu chuyện kinh dị, khán giả hiểu và thấu cảm được vai diễn của mình. Đó mới là điều thành công”, cô chia sẻ.

Ngân Chi cho biết sở thích xem phim kinh dị Việt Nam và nước ngoài giúp cô có thêm góc nhìn về tâm lý nhân vật, đồng thời hiểu hơn thị hiếu khán giả. Nhờ đó, cô có thêm chất liệu để thể hiện vai diễn.

Trước câu hỏi về nguồn cảm hứng với văn học và phim kinh dị, cả Thảo Trang lẫn Ngân Chi đều nhắc đến sự phong phú của văn hóa dân gian Việt Nam, với những câu chuyện tâm linh được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Ngân Chi cho rằng những câu chuyện được ông bà, cha mẹ kể từ thuở nhỏ đã góp phần hình thành kho tàng ký ức và những triết lý nhân sinh của mỗi người. Với người viết và người làm phim, điều quan trọng là tìm được cách khai thác, kể lại những chất liệu ấy bằng góc nhìn riêng để tiếp tục thu hút công chúng.