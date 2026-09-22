Phim kinh dị tái lập vị thế tại rạp chiếu

Theo số liệu được Box Office Vietnam công bố hôm 21.9, 4 trên 5 bộ phim ăn khách nhất trong 3 ngày cuối tuần qua (từ 18 - 20.9) đều là phim Việt. Út Lan 2 giành vị trí đầu bảng với 21,3 tỉ đồng, chiếm hơn 34% tổng doanh thu 3 ngày cuối tuần. Tác phẩm của đạo diễn Trần Trọng Dần một lần nữa tái lập sự "thống trị" của dòng phim kinh dị tâm linh tại phòng vé Việt, sau sức hút lớn từ Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Ma xó, Heo năm móng… hồi giữa năm. Út Lan 2 xoay quanh sự xuất hiện bí ẩn của một con rắn hai đầu tại vùng sông nước miền Tây Nam bộ, kéo theo những bi kịch và cái chết kinh hoàng.

Ba phim Việt còn lại được xem nhiều ở các rạp tuần qua là Lên hương (xếp thứ 2 với 19,8 tỉ đồng), Soobin Live Concert Movie: All-Rounder (xếp thứ 4 với 3,3 tỉ đồng), và Bóng ma nhà hát (xếp thứ 5 với 1,7 tỉ đồng).

Út Lan 2 dẫn đầu phòng vé Việt cuối tuần qua ẢNH: ĐPCC

Resident Evil đang tạo cơn sốt phòng vé toàn cầu ẢNH: GALAXY STUDIO CUNG CẤP

Trong khi đó, Resident Evil là phim ngoại duy nhất có tên trong top 5 phim ăn khách nhất phòng vé Việt tuần qua. Phim kinh dị của đạo diễn Zach Cregger thu về hơn 9,3 tỉ đồng, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh thu của Box Office Vietnam.

Không chỉ gây chú ý tại thị trường VN, Resident Evil còn đang là tác phẩm được săn đón bậc nhất phòng vé toàn cầu sau khi chính thức công chiếu hôm 18.9. Theo thống kê từ Box Office Mojo, Resident Evil thống trị phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua với hơn 60 triệu USD, trở thành phần phim có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử 24 năm của thương hiệu kinh dị này. Ở thị trường quốc tế, tác phẩm thu về hơn 48,3 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 108,3 triệu USD chỉ sau 3 ngày đầu công chiếu.

Bên cạnh thành tích phòng vé ấn tượng, Resident Evil còn nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, đạt 96% trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes. Theo Deadline, đây là phim có thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của đạo diễn 45 tuổi Zach Cregger.

Tuần này, phòng vé Việt sẽ có thêm sự xuất hiện của nhiều cái tên đáng chú ý: Trại buôn người, Avengers: Endgame Encore, Forgotten Island.