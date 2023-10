Bí quyết trường thọ của người Okinawa (Nhật) nằm trong loại củ rẻ tiền này

Nhà nghiên cứu tuổi thọ Dan Buettner đã dành hơn hai thập niên để nghiên cứu bí mật sống thọ của người dân nơi đây và học hỏi từ họ.



Kết quả ông đã phát hiện ra điều bí mật là chế độ ăn nhiều thực vật, gồm các loại rau và lá giàu dinh dưỡng, theo hãng tin Business Insider.

Những hòn đảo nhiệt đới ấm áp ở Okinawa, Nhật Bản là nơi sinh sống của rất nhiều người trên 100 tuổi khỏe mạnh, vui vẻ và nhanh nhẹn SHUTTERSTOCK

Trong một chuyến đi gần đây đến khu vực này, chuyên gia Buettner tò mò: liệu có thể có một loại thực phẩm đặc biệt nào đó có thể là "thuốc trường thọ" ở đây? Ông tự hỏi liệu bí quyết trường thọ của họ có nằm trong củ khoai lang tím nhỏ bé?

Trả lời thác mắc của ông, cô Yukie Miyaguni, giáo viên nấu ăn từ Okinawa đã tiết lộ trong loạt bài vừa ra mắt "Live to 100: Secrets of the Blue Zones" (tạm dịch: Sống đến 100 tuổi: Bí mật của các Vùng Xanh).

Trong đó, cô đã hé lộ 7 món ăn quan trọng giúp tăng cường sức khỏe và tuổi thọ của các vùng sống thọ ở Nhật Bản.

Khoai lang vỏ tím là món ăn chủ yếu trong chế độ ăn của người Okinawa

Vào những năm 1950, khi các vùng khác của Nhật chỉ được ăn khoảng 50% gạo, thì người dân Okinawa ăn đến 2/3 là khoai lang vỏ tím - mà họ gọi là beni imo, theo Business Insider.

Chuyên gia Buettner cho biết, loại carbohydrate phức lành mạnh, "chống đói" này chứa đầy chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa hơn quả việt quất.

Okinawa đã có thời thiếu lương thực và chúng tôi đã được cứu nhờ những củ khoai lang này, cô Miyaguni giải thích.

Loại carbohydrate phức lành mạnh, "chống đói" này chứa đầy chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa hơn quả việt quất SHUTTERSTOCK

Và nhiều món ăn giúp tăng tuổi thọ khác

Ngoài ra, 2 chuyên gia Miyaguni và Buettner nêu bật một số thực phẩm chủ yếu là bí quyết sống thọ của người Okinawa.

Chuyên gia Buettner cho hay bí quyết kéo dài tuổi thọ của họ tập trung vào các loại thực phẩm nguyên phần, tốt cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tim và tiểu đường một cách tự nhiên.

Những nguyên liệu độc đáo, có sẵn ở Okinawa này bao gồm lá dâu tằm, súp mực, rong biển, lá ngải cứu, mướp đắng và đậu phụ.

Cách ăn đặc biệt của người Okinawa

Chỉ ăn cho đến khi no 80%

Rất ít thịt đỏ hoặc thực phẩm chế biến sẵn

Đầy thực vật giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính, theo Business Insider.