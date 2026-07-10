Bị rối khi lên ô tô đời mới

"Tôi lên ô tô của con trai, loay hoay mãi nhưng không biết vị trí chỉnh nhiệt độ điều hòa, làm mát ghế ở đâu; phải mất 3 phút cho một cuộc gọi video nhờ hướng dẫn, tôi mới sử dụng được" - đó là chia sẻ của anh Đào Anh Tuấn (55 tuổi, ngụ TP.HCM) khi kể về lần đầu tiên trải nghiệm chiếc ô tô điện mới mua cách đây không lâu. Trước đây, hầu hết chức năng trên ô tô đều được bố trí bằng nút bấm vật lý nên chỉ cần nhìn qua là có thể thao tác nhưng giờ đây, nhiều xe đời mới gần như đưa toàn bộ tính năng lên màn hình trung tâm.

Những mẫu ô tô hiện đại ngày nay đa phần tích hợp các tính năng điều khiển lên màn hình trung tâm ẢNH: CHÍ TÂM

Vài năm trở lại đây, xu hướng thiết kế nội thất trên xe hơi thay đổi chóng mặt. Từ các mẫu xe phổ thông đến hạng sang đều chạy theo hướng tối giản hóa khoang lái, sử dụng màn hình lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cần số điện tử hay điều khiển bằng cảm ứng.

Nhiều hãng xe thậm chí còn lược bỏ phần lớn nút bấm vật lý nhằm tạo cảm giác hiện đại, sang trọng hơn cho không gian nội thất. Điều này giúp cabin trông gọn gàng và đậm chất công nghệ hơn trước. Nói một cách ví von, nội thất ô tô ngày nay được thiết kế để "trông hiện đại" trước khi "dễ dùng".

Một số mẫu xe có thể điều khiển các tính năng bằng giọng nói nhưng đa phần sử dụng tiếng Anh ẢNH: CHÍ TÂM

Và dĩ nhiên, mọi xu hướng thiết kế đều có mặt trái riêng. Việc "màn hình hóa" nội thất ô tô cũng không ngoại lệ khi không phải người dùng nào cũng dễ dàng làm quen, đặc biệt là nhóm khách hàng ngoài 40 tuổi hoặc ít tiếp xúc công nghệ.

Anh Trần Văn Lợi, 51 tuổi, TP.HCM cho biết, bản thân từng mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu cách sử dụng một số tính năng trên chiếc xe mới mua của gia đình. "Dù được các bạn tư vấn bán hàng hướng dẫn kỹ lưỡng các tính năng nhưng vì quá nhiều và rối, đến lúc về nhà tôi gần như không nhớ gì nhiều. Chính vì vậy nên phải mất khoảng 5 - 7 ngày mới học và nhớ được hết vị trí điều chỉnh của từng tính năng", anh Lợi chia sẻ thêm.

Xu hướng thiết kế "màn hình hóa" trong không gian nội thất dù hiện tại nhưng tính thực dụng khi dùng hàng ngày không cao ẢNH: CHÍ TÂM

Hiện nay, nhiều mẫu xe mới tích hợp sâu các tính năng điều khiển vào màn hình trung tâm như điều hòa; chế độ sưởi, làm mát ghế; camera 360 độ; chế độ lái; mở cửa sổ trời; điều chỉnh âm lượng, nghe nhạc... Một số hãng còn quảng bá công nghệ điều khiển bằng giọng nói như một phần điểm nhấn trên xe.

Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng hỗ trợ tiếng Việt hoặc nhận diện tiếng Việt đủ tốt. Đa số ô tô đời mới tại Việt Nam nếu có tính năng điều chỉnh bằng giọng nói cũng chỉ có thể sử dụng được với tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Điều này khiến không ít người dùng lớn tuổi gặp khó khăn khi sử dụng, buộc phải thao tác bằng hai ngôn ngữ này.

Ngoài vấn đề làm quen công nghệ, việc quá phụ thuộc vào màn hình cũng khiến nhiều người cảm thấy bất tiện khi lái xe. Trước đây, người lái có thể chỉnh nhanh điều hòa hay âm lượng bằng phản xạ với nút xoay vật lý; chuyển chế độ lái nhanh chóng bằng núm xoay hoặc lẫy gạt... Còn hiện nay, nhiều thao tác buộc phải nhìn vào màn hình, chạm đúng vị trí để điều chỉnh.

Một số hãng xe vẫn "chuộng" kiểu thiết kế nút bấm vật lý trong cabin để người dùng tiện sử dụng ẢNH: CHÍ TÂM

Theo anh Nguyễn Xuân Tiến, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, nội thất ô tô hiện đại mang lại cảm giác đẹp và sang hơn trước đây, nhưng không phải ai cũng thích nghi nhanh. "Tôi bị choáng ngợp khi vào khoang lái của một chiếc ô tô Trung Quốc với nội thất tinh gọn, ít nút bấm. Tuy nhiên, nói về sự "thân thiện" trong quá trình sử dụng hàng ngày với kiểu thiết kế này thì tôi không đánh giá cao", anh Tiến chia sẻ thêm.

Thực tế, một số hãng xe gần đây đã nhận ra điều này, bắt đầu đưa nút bấm vật lý quay trở lại trên ô tô nhằm cân bằng giữa yếu tố công nghệ và trải nghiệm sử dụng thực tế. Công nghệ có thể giúp ô tô "thông minh" hơn nhưng với nhiều người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng lớn tuổi, một chiếc xe dễ sử dụng lại quan trọng hơn tất cả những yếu tố hoa mỹ còn lại.