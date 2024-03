Bị táo bón, nên uống loại nước ép trái cây nào?

Một trong số này là nước ép lựu. Trên thực tế, nước ép lựu có thể cải thiện nhu động ruột và giúp mọi thứ di chuyển qua ruột nhanh hơn.

Lựu là loại trái cây rất nhiều nước và chất xơ. Trong 100 gram lựu tươi có khoảng 4 gram chất xơ. Đặc biệt, chất xơ không hòa tan chiếm tới 80% tổng lượng chất xơ trong trái lựu. Chất xơ không hòa tan có tác dụng cải thiện tiêu hóa, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nước ép lựu rất giàu khoáng chất và chất chống ô xy hoá PEXELS

Không chỉ chất xơ mà thậm chí lượng đường tự nhiên trong lựu cũng có tác dụng nhuận tràng. Hơn nữa, lượng nước cao trong lựu còn có thể giúp di chuyển phân dọc theo đường tiêu hóa dễ dàng hơn.

Uống đủ nước là một phần quan trọng giúp duy trì nhu động ruột khỏe mạnh. Dù lượng nước khuyến nghị là ít nhất 2 lít/ngày nhưng đôi khi chúng ta cũng nên kết hợp uống thêm nước ép lựu để cải thiện sức khỏe đường ruột. Điều này đặc biệt cần khi bị táo bón.

Không những vậy, lựu cũng rất giàu chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe não bộ, tim mạch. Những chất chống oxy hóa này có tác dụng ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do và giảm nguy cơ sỏi thận. Lựu cũng có lượng vitamin C dồi dào, rất quan trọng cho quá trình trao đổi chất và tổng hợp collagen.

Để có ly nước ép lựu chất lượng thì không chỉ đơn giản là lột vỏ, tách hạt lựu ra ngoài rồi ép lấy nước uống. Cách làm nước ép rất quan trọng nên cách tốt nhất là tự làm tại nhà.

Công đoạn đầu tiên là lột vỏ và giữ lại các hạt lựu mọng nước. Một số loại dụng cụ làm bếp có thể giúp chúng ta ép hạt lựu để lấy nước dễ dàng.

Phần hạt lựu còn lại không nên bỏ vì chúng rất giàu chất xơ và khoáng chất. Thay vào đó, mọi người hãy gom lại rồi cho vào máy xay sinh tố cùng nửa cốc nước và xay nhuyễn. Hỗn hợp sẽ được lọc qua rây và hòa chung với nước ép lựu đã lấy trước đó.

Để đảm bảo sức khỏe thì chỉ nên uống tối đa từ 220 đến 340 ml nước ép lựu mỗi ngày. Tuy nhiên, hãy tránh nước ép lựu nếu bạn đang bị tiêu chảy vì nó có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài ra, hãy lưu ý rằng một số người có thể bị dị ứng với lựu. Các thành phần trong lựu cũng có thể phản ứng tiêu cực với một số loại thuốc như thuốc làm loãng máu và thuốc điều trị huyết áp cao, theo Medical News Today.