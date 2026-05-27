Bí thư Đảng ủy P.Ngọc Hà làm Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội

Sáng 27.5, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì hội nghị công bố Quyết định số 2638/QĐ-UBND về công tác cán bộ.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội Lê Thanh Nam ẢNH: HUY KIÊN

Tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Mạnh Quân đã công bố quyết định của UBND TP.Hà Nội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy P.Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến công tác tại Sở NN-MT Hà Nội, giữ chức vụ giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở NN-MT, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường bày tỏ tin tưởng toàn ngành sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thành phố giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thủ đô.

Ông Cường cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với ngành NN-MT là rất lớn. Do đó, Sở NN-MT cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu theo hướng ngắn gọn, đúng quy định, đầy đủ căn cứ pháp lý và giải quyết được công việc.

Đồng thời, sở cần bám sát quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, xây dựng kế hoạch, tiến độ công việc cụ thể để triển khai các nhiệm vụ được thành phố giao, nhất là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng.

Cạnh đó, cần quan tâm, phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống cho nông dân. Khai thác tiềm năng, thế mạnh, nhất là về làng nghề, nông nghiệp chất lượng cao để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của thủ đô.

Phát biểu nhận nhiệm vụ công tác, tân Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, trên cương vị công tác mới sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi để cùng tập thể Sở NN-MT tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành, góp phần phát triển thủ đô trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 11.5, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội Bùi Duy Cường được HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bầu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đến ngày 25.5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định phân công ông Lê Thanh Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội.