Bí thư Nguyễn Doãn Anh chỉ thẳng những hạn chế của Thanh Hóa

Kỳ họp thứ 37 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) HĐND tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 8 và buổi sáng ngày 9.12), để nghe các báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa; báo cáo của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng. Kỳ họp không tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp ẢNH: PHÚC NGƯ

Tham dự và phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nêu những điểm nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện chính quyền 2 cấp… năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa.

Đáng chú ý, ông Anh đã thẳng thắn "điểm" những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trước toàn thể đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa và trước cử tri, nhân dân trong tỉnh (được truyền hình trực tiếp), để rút kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong năm 2026 được tốt hơn.

Ông Anh cho biết, trong 21 chỉ tiêu của tỉnh Thanh Hóa đề ra năm 2025, có 4 chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP, cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP, GRDP bình quân đầu người, và giá trị sản xuất không đạt chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, kết quả của năm 2025 còn nhiều tồn tại, như việc giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; việc bàn giao các dự án cấp huyện cho cấp xã còn chậm; tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn chậm; xử lý cơ sở nhà đất, tài sản công dôi dư sau sáp nhập còn chậm; môi trường đầu tư kinh doanh chưa thật sự thông thoáng, hấp dẫn, chưa thu hút thêm được nhà đầu tư chiến lược; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chậm được cải thiện.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng và giá vật liệu xây dựng tăng cao vẫn tồn tại; vướng mắc về thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng chậm được tháo gỡ; chất lượng nguồn nhân lực chậm được cải thiện, thiếu nhân lực có chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao…

Nhiều năm gần đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, giá vật liệu xây dựng tăng cao... đến nay chưa được giải quyết ẢNH: MINH HẢI

Trong nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, có các nguyên nhân chính đó là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ còn hạn chế; một số trường hợp suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật; có trường hợp bị khởi tố hình sự; nội bộ một số cơ quan, đơn vị địa phương có tính đồng thuận chưa cao, cá biệt có biểu hiện mâu thuẫn nội bộ, đoàn kết chưa tốt.

Ngoài ra, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp có khó khăn, bất cập, như việc tổ chức thực hiện một số nội dung về phân cấp phân quyền một số ngành, lĩnh vực còn lúng túng; cơ sở vật chất, hạ tầng chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ; khó khăn khi kết nối, chia sẻ dữ liệu; bố trí trụ sở làm việc, nhà ở cho cán bộ, công chức khu vực miền núi còn khó khăn…

"Những hạn chế, yếu kém có nhiều nguyên nhân, trong đó, chủ yếu là do việc phối hợp thực hiện giữa một số ngành, địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ, hiệu quả, còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; một bộ phận cán bộ công chức, viên chức, trong đó có cả người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý các ngành các cấp có trình độ năng lực hạn chế, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, hiệu quả thấp; việc kiểm tra, giám sát cấp dưới tại một số lĩnh vực chưa sâu sát; kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn chưa nghiêm", ông Anh nhấn mạnh.

Ông Anh cho biết việc nêu thẳng những hạn chế, yếu kém trên trước các đại biểu HĐND, trước toàn thể cử tri và nhân dân trong tình nhằm để rút kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục, giải quyết các tồn tại, hạn chế để có kết quả tốt hơn trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ông Anh cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công năm 2025; đồng thời thảo luận và thống nhất các biện pháp, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện phù hợp với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả và tính khả thi cao.