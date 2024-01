Thanh Hóa: Phát hiện 383 đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống và tham nhũng

147 đảng viên bị khai trừ khỏi đảng

Ngày 7.1, thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, trong năm 2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp của tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra 5.551 tổ chức Đảng và 6.626 đảng viên; giám sát 4.351 tổ chức Đảng và 10.040 đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Hùng (áo ca rô), cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa đã bị khai trừ khỏi Đảng và đang bị tạm giam để phục vụ điều tra sai phạm CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả kiểm tra, giám sát, đã xác định và kết luận có 22 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm phải thi hành kỷ luật. Trong đó, đã kỷ luật 14 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách; kỷ luật 8 tổ chức Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với đảng viên, qua kiểm tra, giám sát kết luận và tiến hành kỷ luật 1.120 đảng viên, trong đó, khiển trách 860 đảng viên; cảnh cáo 95 đảng viên, cách chức 18 đảng viên, và khai trừ khỏi đảng 147 đảng viên.

Phân loại về hành vi vi phạm thì trong 1.120 đảng viên bị kỷ luật, có 300 đảng viên vi phạm về trách nhiệm nêu gương, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, suy thoái về đạo đức lối sống; và có tới 83 đảng viên khác có hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thanh Hóa đang theo dõi bao nhiêu vụ án?

Cũng trong năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn 17 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để theo dõi, chỉ đạo.

Vụ cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Phạm Thị Hằng cùng nhiều cựu cán bộ sở này vi phạm trong hoạt động đấu thầu đã gây dư luận xấu trong ngành giáo dục Thanh Hóa thời gian qua MINH HẢI

Đến hết năm 2023, trong 17 vụ án, vụ việc thì cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết xong và Ban Chỉ đạo PCTNTC Thanh Hóa đã đưa ra khỏi diện chỉ đạo 7 vụ án với 22 bị can (đã xét xử xong); kết thúc điều tra, truy tố 2 vụ án với 10 bị can; đã xét xử sơ thẩm 2 vụ án với 4 bị can; còn lại 6 vụ án và vụ việc đang tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý.

Như vậy, trong 17 vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Thanh Hóa đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo thì đến nay còn 10 vụ án, vụ việc.

Thời gian qua, nhiều vụ án lớn về tham nhũng, tiêu cực đã được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa truy tố, xét xử, như vụ cựu chủ tịch UBND H.Thường Xuân là Cầm Bá Xuân và nhiều cán bộ cấp dưới trong thời gian đương chức đã lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,4 tỉ đồng; cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa Nguyễn Văn Hùng cùng 2 cán bộ cấp dưới đã bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4,7 tỉ đồng.

Vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã truy tố và xét xử cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Phạm Thị Hằng và 4 cán bộ cấp dưới của bà Hằng. Khi còn đương chức, đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 20 tỉ đồng.

Gần đây nhất, dư luận đang đặc biệt quan tâm đến vụ án Hạc Thành Tower, vì có nhiều cán bộ, cựu cán bộ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mắc sai phạm, như: cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, và nhiều cựu cán bộ, lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa. Vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố.