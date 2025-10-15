Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Sự kiện

Ông Nguyễn Doãn Anh tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ngọc Minh
Ngọc Minh
15/10/2025 16:29 GMT+7

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 15.10, Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX. Trước đó, vào sáng cùng ngày, đại hội đã bầu 69 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX.

Nguyễn Doãn Anh tiếp tục giữ chức Bí thư tỉnh ủy thanh hóa khóa XX - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

ẢNH: BTC

Theo đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Cụ thể,  đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX.

Các ông: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XIX; Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh, tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX. 

Nguyễn Doãn Anh tiếp tục giữ chức Bí thư tỉnh ủy thanh hóa khóa XX - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh

ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Doãn Anh, quê ở TP.Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, có bằng đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự. Ông Nguyễn Doãn Anh là sĩ quan cao cấp mang quân hàm thượng tướng QĐND VN, từng đảm nhiệm các chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Quân khu 4, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN. Ngày 25.10.2024, ông Nguyễn Doãn Anh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại phiên họp chiều 15.10, đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 33 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Khám phá thêm chủ đề

đại hội đảng thủ tướng chính phủ ủy ban kiểm tra Thanh Hóa
