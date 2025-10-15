Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo Thanh Hóa thực hiện '3 nêu gương'

Ngày 15.10, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có 486 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: BTC

Tốc độ tăng trưởng đứng thứ 4 cả nước

Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Nổi bật là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ được tăng cường; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, khắc phục, xử lý kịp thời…

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt mục tiêu và tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.

Quy mô GRDP năm 2025 gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.750 USD/người, gấp 1,7 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp…

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành 32 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng mà đại hội đặt ra. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 90 triệu đồng trở lên; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm (2026 - 2030) đạt 840.000 tỉ đồng trở lên; trị giá hàng hóa xuất khẩu năm 2030 đạt 15 tỉ USD trở lên; tỷ lệ đô thị hóa năm 2030 đạt 50% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên...

5 đột phá để phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào thành tựu của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: BTC

Thủ tướng đồng tình và đánh giá cao việc Thanh Hóa đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém được chỉ rõ trong báo cáo chính trị. Thủ tướng cũng chỉ ra 3 vấn đề tồn tại mà Thanh Hóa cần khắc phục.

"Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng, đảng viên thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật phải bị xử lý, trong đó có cả vi phạm pháp luật; nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc, có nơi thực hiện còn hình thức, chưa thực sâu sắc, đoàn kết nhưng chưa vững mạnh; chưa khai thác hết được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, nhất là con người với quy mô dân số hơn 4,3 triệu người", Thủ tướng nói.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là nhiệm vụ "then chốt của then chốt", Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bố trí cán bộ theo hướng "lựa chọn đúng người, giao đúng việc, phát huy sở trường, nâng cao năng lực, tận tâm cống hiến và biết hy sinh".

Để Thanh Hóa phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh tập trung vào 5 đột phá. Trong đó, tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu với phương châm "nội lực là cơ bản và quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá". Đột phá phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực "tứ sơn". Đột phá phát triển hạ tầng đồng bộ. Đột phá về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt để khơi dậy nguồn lực từ tư duy, động lực từ sự đổi mới và sức mạnh từ nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, đại hội phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những nhân sự thật sự tiêu biểu để xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới là một tập thể thống nhất ý chí, gương mẫu đi đầu trong đoàn kết, trong đổi mới sáng tạo và hành động hiệu quả.

Đối với từng thành viên Ban Chấp hành, phải tập trung 3 nêu gương: nêu gương trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; nêu gương trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nêu gương trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm, làm nhiều nói ít.

"Với truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương anh hùng; với khát vọng vượt khó vươn lên của những con người cần cù, sáng tạo; với tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực to lớn; với tầm nhìn đột phá và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị trong tỉnh; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đồng lòng, hỗ trợ, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin tưởng và mong muốn rằng, tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững, là một trong những động lực tăng trưởng của cả nước", Thủ tướng nói.