Ngày 25.11, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng đoàn công tác của thành phố đã thị sát, làm việc với các doanh nghiệp cảng tại phường Tân Phước (TP.HCM).

Tham gia đoàn công tác có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM và ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Đề xuất mở rộng cảng nước sâu Gemalink

Báo cáo với đoàn công tác, Tập đoàn Gemadept cho biết Cảng quốc tế Gemalink là cảng nước sâu chủ lực của tập đoàn tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, do Gemadept liên doanh với hãng tàu CMA CGM đầu tư, khai thác.

Đoàn công tác TP.HCM thị sát Cảng quốc tế Gemalink ẢNH: NGUYỄN LONG

Gemalink hiện thuộc nhóm 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT, tương ứng sức chở khoảng 24.000 TEU.

Cảng quốc tế Gemalink nằm trong mạng lưới cảng và logistics của Gemadept, gồm cảng biển, cảng sông, cảng cạn (ICD), các trung tâm logistics và dịch vụ vận tải, hậu cần, kết nối nguồn hàng từ các vùng sản xuất, khu công nghiệp với cảng biển, sân bay và các tuyến thương mại quốc tế.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Gemadept đã đưa ra 4 kiến nghị với lãnh đạo TP.HCM nhằm mở rộng năng lực khai thác cảng, phát triển hệ thống logistics và thu hút đầu tư.

Lãnh đạo Tập đoàn Gemadept đề xuất các kiến nghị tại buổi làm việc ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong đó, Gemadept đề nghị thành phố hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục mở rộng Cảng quốc tế Gemalink. Theo kế hoạch, giai đoạn 2.1 của cảng sẽ đi vào hoạt động trong quý 3/2027. Doanh nghiệp mong muốn thành phố hỗ trợ giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền để sớm triển khai giai đoạn 2.2, dự kiến đưa vào khai thác từ quý 4/2028.

Sau khi hoàn thành các giai đoạn mở rộng, công suất khai thác của Gemalink dự kiến vượt 4 triệu TEU/năm, với tổng vốn đầu tư toàn dự án khoảng 1 tỉ USD.

Dự kiến đầu tư 100.000 tỉ đồng tại TP.HCM

Bên cạnh việc mở rộng cảng nước sâu, Gemadept kiến nghị TP.HCM hỗ trợ sớm triển khai các dự án cảng sông, đầu mối logistics vệ tinh kết nối với cụm cảng nước sâu, trong đó ưu tiên phát triển vận tải đường thủy nhằm giảm chi phí logistics và áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: NGUYỄN LONG

Doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố quy hoạch các vị trí mới để phát triển trung tâm logistics phức hợp, cảng cạn quy mô lớn, có điều kiện kết nối thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy.

Đối với Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, Gemadept cho biết sẵn sàng cùng các đối tác xây dựng phương án đầu tư trung tâm hàng hải quốc tế tại đây, kết nối trực tiếp với Cảng quốc tế Gemalink và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Theo Gemadept, nếu nhận được sự hỗ trợ của thành phố, trong giai đoạn 2026 - 2030, tập đoàn dự kiến đầu tư tổng cộng 100.000 tỉ đồng tại TP.HCM.

Doanh nghiệp cam kết bố trí nguồn lực để mở rộng năng lực khai thác cảng, triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy nhanh quá trình điện hóa, tự động hóa và chuyển đổi số tại các cơ sở chủ chốt.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những đóng góp của Tập đoàn Gemadept đối với sự phát triển của TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động khai thác tại Cảng quốc tế Gemalink...