Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên

Chiều 20.6, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023). Đại diện Báo Thanh Niên tiếp đoàn có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập, và các thành viên trong Ban Biên tập.

Các thành viên Ban Biên tập Báo Thanh Niên đón tiếp anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn NHẬT THỊNH

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy chúc Báo Thanh Niên tiếp tục có những bước phát triển mới. Anh Huy cũng cho biết theo đánh giá của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, những gì mà Ban Biên tập điều hành, định hướng trong thời gian vừa qua là rất tốt, vừa tạo ra sự đoàn kết, sự ổn định cho cơ quan, tạo cảm giác an toàn, an tâm cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động khi làm việc. Điều quan trọng là tạo ra uy tín trong cộng đồng xã hội.

"Chúng ta vừa rồi tổ chức Hội nghị phóng viên thường trú thường niên, nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao, thể hiện vị thế của báo. Để đạt được những giá trị đó không dễ. Phải thực hiện đúng và tốt tôn chỉ mục đích của mình, làm việc trên tinh thần "mắt sáng, tâm trong và bút sắc" thì mới đạt được những giá trị như thế", anh Bùi Quang Huy bày tỏ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi lời chúc: "Hôm nay ngồi đây tôi rất vui, tờ báo của chúng ta luôn giữ vững được thương hiệu, vị thế trong làng báo Việt Nam. Chúc Báo Thanh Niên càng ngày càng phát triển, chúc các lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị của báo luôn nhiều sức khỏe, đoàn kết với nhau để lãnh đạo tờ báo phát triển. Chúc anh em phóng viên, nhân viên của báo tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, làm việc hăng say, hết mình, sáng tạo để làm sao tờ báo của chúng ta tiếp tục phát triển".

Thay mặt những người làm Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã cảm ơn anh Bùi Quang Huy; Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các phòng ban chuyên môn của T.Ư Đoàn đã quan tâm sâu sát, dành nhiều tình cảm cho đội ngũ những người làm Báo Thanh Niên. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng hứa với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn sẽ cố gắng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ của Báo Thanh Niên, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và T.Ư Đoàn giao phó.

Cùng ngày, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, dẫn đầu; đoàn công tác của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, làm trưởng đoàn; đoàn công tác của T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam do anh Nguyễn Doãn Thắng, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên tại Tòa soạn Hà Nội.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục chúc mừng Báo Thanh Niên

Chiều 20.6, ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội (QH), đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên tại Tòa soạn Hà Nội nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Báo Thanh Niên, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của QH trong suốt thời gian qua; đồng thời kiến nghị Báo Thanh Niên cũng mong nhận được thông tin và cử phóng viên tham dự các hoạt động như hội thảo, tọa đàm, giám sát… mà các ủy ban của QH, trong đó có Ủy ban Văn hóa - Giáo dục tổ chức.