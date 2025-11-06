Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa: 'An toàn của người dân là trên hết'

Bá Duy
06/11/2025 21:51 GMT+7

Trong công tác ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13), Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh 'tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu'.

Chiều và tối 6.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra công tác ứng phó bão Kalmaegi tại các các địa điểm xung yếu ở P.Đông Ninh Hòa và 3 xã Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng.

Tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Ninh Hải (P.Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa), Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa: 'An toàn tính mạng người dân là trên hết' - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành kiểm tra tại khu vực nuôi lồng bè ở thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng

ẢNH: BÁ DUY

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, đại diện các lực lượng chức năng cho biết 100% tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã vào neo đậu an toàn. Đặc biệt, đối với 54 lồng bè với 67 người dân trên vịnh, lực lượng biên phòng và địa phương đã vận động, di dời toàn bộ người dân vào bờ. Đồng thời, chính quyền đã di dời khoảng 100 hộ dân ở các vùng trũng, thấp, có nguy cơ sạt lở đến Đồn Biên phòng và các trụ sở an toàn.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bí thư Nghiêm Xuân Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các lực lượng tại P.Đông Ninh Hòa là "rất đầy đủ và chu đáo". Tuy nhiên, ông Nghiêm Xuân Thành đặc biệt nhấn mạnh về tâm lý chủ quan có thể xảy ra trong nhân dân.

"Hiện nay đang có tâm lý cho rằng bão sẽ vào khu vực Gia Lai, nên nhiều người dân, đặc biệt là những người đã di dời, có thể chủ quan và trở về nhà hoặc ra lại lồng bè trong đêm nay. Đây là điều hết sức nguy hiểm", ông Thành nói.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương phải quản lý chặt chẽ tình trạng này, tuyên truyền liên tục về diễn biến của bão và "trong bất kỳ tình huống nào cũng không được chủ quan, lơ là".

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa: 'An toàn tính mạng người dân là trên hết' - Ảnh 2.

Các tàu thuyền đánh bắt đã neo đậu an toàn

ẢNH: BÁ DUY

Ông Nghiêm Xuân Thành yêu cầu, ưu tiên số một, đặt lên hàng đầu là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con. Các địa phương phải tiếp tục rà soát, di dời và "thậm chí là quyết liệt" đưa bà con ở các vùng trũng, vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở đến các trụ sở cơ quan nhà nước, các vị trí an toàn.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: "Các cấp, các ngành phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cho bà con tại nơi di dời. Tuyệt đối không để bà con nào bị thiếu đói, thiếu thực phẩm trong thời gian tránh trú."

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng cho biết, tỉnh đã có kịch bản ứng phó sau bão. Ngay trong sáng mai (ngày 7.11), Ban chỉ đạo sẽ tổ chức họp trực tuyến và trực tiếp để đánh giá thiệt hại (nếu có) và triển khai ngay các biện pháp khắc phục, với mục tiêu "sớm đưa bà con trở lại cuộc sống bình thường cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường".

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành Bão Kalmaegi
