Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn nhận thêm nhiệm vụ mới

Chiều 1.10, Đảng ủy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (bên phải) được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: B.H

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cũng thông báo quyết định về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn ẢNH: B.H

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn. Việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.