Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Ireland

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội trại Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu, ngày 18.8, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland và Trường ĐH Trinity, Dublin, Ireland.

Anh Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên phải) làm việc với Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland ẢNH: BTC

Tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland, anh Nguyễn Minh Triết trích dẫn bài viết Học tập suốt đời của Tổng Bí thư Tô Lâm và nhấn mạnh thanh niên, sinh viên Việt Nam cần chủ động thích ứng, đón đầu xu thế, trau dồi và nâng cao năng lực, từ đó tạo ra những sản phẩm ứng dụng, góp phần phát triển đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết đề xuất với Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland về việc hai bên tìm hiểu, nghiên cứu tổ chức các diễn đàn trao đổi về các nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học liên ngành, các mô hình sáng tạo khởi nghiệp và hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên Việt Nam - Ireland.

Đối với sinh viên, thanh niên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Ireland, anh Nguyễn Minh Triết mong muốn phía Bộ Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Ireland có nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ học tập, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Ireland.

Cùng ngày, anh Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã thăm thư viện cổ Book of Kells, nơi trưng bày bản gốc cuốn sách thời trung cổ và nghe giới thiệu Bản Tuyên ngôn độc lập của Ireland năm 1916.