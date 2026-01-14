Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bí thư xã Ba Tri làm Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
14/01/2026 16:01 GMT+7

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Bí thư xã làm Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 14.1, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định về việc ông Lê Đồng Khởi, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long đến nhận công tác tại Thanh tra Chính phủ để bố trí công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền, kể từ ngày 6.1.2026. Đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, chức vụ Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long đối với ông Võ Văn Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Tri (Vĩnh Long).

Bí thư xã Ba Tri làm Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long- Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long (bên phải) chúc mừng ông Lê Đồng Khởi nhận nhiệm vụ mới

Ảnh: nam long

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của ông Lê Đồng Khởi và tân Chánh thanh tra tỉnh Võ Văn Phú. Đồng thời, đề nghị ông Lê Đồng Khởi trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng ngành thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư xã Ba Tri làm Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long- Ảnh 2.

Ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh thanh tra tỉnh Võ Văn Phú (bên trái)

ẢNH: NAM LONG

Ông Đặng Văn Chính kỳ vọng tân Chánh thanh tra tỉnh Võ Văn Phú, từ thực tiễn công tác địa phương, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, xây dựng ngành thanh tra thực sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả.

