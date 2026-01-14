Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vĩnh Long ra mắt không gian thương hiệu và công nghệ đầu tiên

Nam Long
Nam Long
14/01/2026 11:57 GMT+7

Vĩnh Long ra mắt không gian thương hiệu và công nghệ đầu tiên ở tỉnh, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ nghiên cứu khoa học sang vận hành thực tiễn.

Ngày 14.1, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức lễ ra mắt không gian thương hiệu và công nghệ đầu tiên ở tỉnh. Đây là dấu mốc chuyển từ ý tưởng sang hành động cụ thể trong phát triển thương hiệu địa phương gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Vĩnh Long ra mắt không gian thương hiệu và công nghệ đầu tiên- Ảnh 1.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long (giữa) cùng các đại biểu thực hiện lễ ra mắt không gian thương hiệu và công nghệ tỉnh Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết không gian thương hiệu và công nghệ tỉnh Vĩnh Long được hình thành trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu, xây dựng mô hình không gian vận hành và hỗ trợ phát triển sản phẩm có thương hiệu của tỉnh Vĩnh Long", Sở KH-CN Vĩnh Long phối hợp thực hiện.

Sự ra đời của không gian diễn ra trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long đang vận hành theo mô hình phát triển mới, với không gian kinh tế - hành chính được mở rộng, nguồn lực phong phú hơn, sản phẩm đa dạng hơn và bản sắc địa phương ngày càng được khẳng định. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy và phương thức xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu địa phương theo hướng tích hợp, liên ngành và bền vững.

"Song song với không gian vật lý, Vĩnh Long đã đưa vào vận hành cổng thông tin không gian thương hiệu và công nghệ tại địa chỉ: https://khonggianthuonghieu.vinhlong.gov.vn. Từng bước hình thành nền tảng số phục vụ quản lý, quảng bá và kết nối sản phẩm, thương hiệu và công nghệ của tỉnh", ông Thiện nhấn mạnh.

Vĩnh Long ra mắt không gian thương hiệu và công nghệ đầu tiên- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: NAM LONG

Không gian thương hiệu và công nghệ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà được định vị là trung tâm kết nối giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - hợp tác xã - thanh niên khởi nghiệp; nền tảng hỗ trợ hình thành, chuẩn hóa, bảo hộ và phát triển các sản phẩm có thương hiệu, sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học và công nghệ; không gian mở thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và từng bước hình thành bản đồ thương hiệu số của tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long ra mắt không gian thương hiệu và công nghệ đầu tiên- Ảnh 3.

Một góc không gian thương hiệu và công nghệ tỉnh Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

Trọng tâm của không gian là nâng tầm các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học - công nghệ của tỉnh thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và bảo hộ sở hữu trí tuệ; từ đó hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh, bền vững và mang đậm bản sắc Vĩnh Long.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
