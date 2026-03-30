Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Bị tố bán gà mốc, KFC lên tiếng sau phản ánh lan truyền trên mạng xã hội

Dương Lan
30/03/2026 10:37 GMT+7

Sau phản ánh lan truyền trên mạng xã hội về gà có dấu hiệu mốc và thái độ phục vụ, KFC cho biết đang kiểm tra, xác minh sự việc.

Bài đăng phản ánh sản phẩm KFC khiến nhiều người xôn xao. Người đăng ẩn danh cho biết đã mua gà rán tại một cơ sở ở khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội. Vị khách phát hiện gà bị mốc và thiếu nước. Người này mua gà quay tiêu và nghi ngờ gà được lấy từ hôm trước mang ra bán. 

Bài đăng cũng phản ánh về thái độ của người quản lý mặc áo trắng, cho rằng không cư xử chuyên nghiệp, cãi tay đôi với khách. Người này cũng đăng kèm những hình ảnh chụp các món gà sau khi mua tại cơ sở này. Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng nhận về hàng ngàn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

PV Thanh Niên đã liên hệ với KFC và người đại diện cho biết lấy làm tiếc về trải nghiệm chưa tốt của khách hàng đó liên quan đến chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ tại nhà hàng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, KFC đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội bộ để làm rõ sự việc. 

"Nếu có phát hiện sai sót, KFC sẽ xử lý nghiêm theo quy định và có biện pháp chấn chỉnh, đào tạo lại nhân viên nhằm đảm bảo không tái diễn trong tương lai. KFC đang chủ động liên hệ với khách hàng để xin lỗi và hỗ trợ phù hợp", người đại diện nói. 

Bên cạnh đó, tối 29.3, KCF lên tiếng phản hồi trên fanpage chính thức. Liên quan đến các thông tin về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, KFC cho biết đã tiến hành rà soát nội bộ, kiểm tra quy trình vận hành tại cửa hàng liên quan. Đồng thời với tinh thần cầu thị và luôn lắng nghe ý kiến khách hàng, KFC đã chủ động liên hệ để xác minh thêm thông tin.

"Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào về sản phẩm không đảm bảo chất lượng như nội dung phản ánh. Song song đó, chúng tôi chưa nhận được phản hồi hợp tác để có thể đối chiếu, làm rõ sự việc một cách đầy đủ và khách quan. Tuy nhiên, KFC vẫn đang tiếp tục kiểm tra và theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo mọi tiêu chuẩn chất lượng luôn được tuân thủ nghiêm ngặt", theo thông tin trên fanpage KFC.

Công ty này cho biết trong suốt 29 năm có mặt tại Việt Nam, KFC luôn áp dụng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật và hệ thống toàn cầu. 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận