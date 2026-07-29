Bị trùm đầu đưa vào kho đánh đập, quay clip gửi cho gia đình đòi tiền chuộc

Ngày 29.7, thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức tiếp nhận 21 công dân Việt Nam từ Campuchia về an toàn.

Các đối tượng liên quan đến lừa đảo trực tuyến và nạn nhân bị bắt cóc bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất, giao cho chính quyền Việt Nam ẢNH: CQLXNC

Trước đó, vào hôm 22.7, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng Campuchia để phỏng vấn, xác minh thông tin ban đầu đối với 21 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ do có liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép và nhập cảnh trái phép vào đất nước này.

Các công dân này đến từ 7 tỉnh, thành phố, bao gồm: Tây Ninh (4 người), Hà Nội (3 người), Phú Thọ (2 người), Thanh Hóa (2 người) và các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình mỗi nơi 1 người.

Trong số 21 người này, có 5 nạn nhân được Công an tỉnh Svay Rieng, Campuchia giải cứu vào ngày 14.7, từ một vụ bắt giữ người trái pháp luật và tống tiền.

Trong đơn trình bày, một nạn nhân đã thuật lại hành trình rơi bị vào "địa ngục". Ngày 8.7, người này sang Campuchia tìm kiếm xe máy. Khi đang đứng trước một sòng bài (casino), người này được một nhóm người tiếp cận, mồi chài về việc có xe bán và dẫn đi xem.

"Tụi nó đưa tôi lên xe rồi trùm đầu chở về một cái kho, trói tay chân tôi lại và đánh đập quay clip gửi cho gia đình", nạn nhân kể lại.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tiếp nhận 21 công dân Việt Nam từ nước Campuchia ẢNH: CQLXNC

Nhóm bắt cóc sau đó đã gọi điện về cho gia đình nạn nhân, yêu cầu số tiền chuộc lên đến 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nhóm tội phạm vẫn không thả người mà tiếp tục đòi thêm 100 triệu đồng.

Trong lúc bị giam giữ cùng nhiều người khác, nạn nhân đã may mắn mượn được điện thoại và bí mật liên lạc, báo tin cho Công an Campuchia. Lực lượng chức năng sở tại sau đó đã ập vào giải cứu thành công các nạn nhân.

Thời gian qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp nhận công dân và xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Đây là công tác bảo hộ công dân Việt Nam trong bối cảnh các loại tội phạm lừa đảo trực tuyến, mua bán người và cưỡng bức lao động xuyên biên giới diễn biến ngày càng phức tạp.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nghi vấn lừa đảo, gia đình có nạn nhân thì thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.