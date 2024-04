Bích họa của Công an TP.HCM góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, tín dụng đen

Sáng 19.4, Công an TP.HCM tổ chức Lễ khánh thành công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" thứ 10 tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (Q.1). Đây là công trình có kích cỡ kỷ lục trong các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.



Trung tướng Lê Hồng Nam và ông Ngô Minh Châu tham quan công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" tại P.Cầu Ông Lãnh (Q.1) ngày 19.4 THẢO NHÂN

Tham dự buổi lễ có trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM; ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị phối hợp.

Triệt phá đường dây ma tuý xuyên biên giới

Công an TP.HCM cho biết, ngoài việc góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị thành phố, công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" thứ 10 được thực hiện với mục đích góp phần chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nâng cao ý thức cộng đồng trong quần chúng nhân dân.

Ngoài ra, đặc thù P.Cầu Ông Lãnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 là địa bàn giáp ranh Q.4, có nhiều tuyến đường lớn, nhiều đối tượng tội phạm lưu động, phức tạp về hình sự, ma túy.

Sau khi khởi công thực hiện công trình bích họa vào ngày cao điểm Xây dựng văn minh đô thị 9.3, cùng với việc ra mắt mô hình tự quản về ANTT "Tổ nhân dân tuần tra", tình hình ANTT trên địa bàn P.Cầu Ông Lãnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình là việc triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên biên giới vào ngày 13.4.

Cụ thể, qua công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an TP.HCM phát hiện một nhóm người nước ngoài móc nối đối tượng ở Việt Nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ TP.HCM đi Đài Loan, Trung Quốc.

Điểm nhấn trong công trình "Việt Nam tươi đẹp" thứ 10 là bích họa bản đồ Việt Nam nhìn từ vệ tinh với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa THẢO NHÂN

Kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn Q.1, Công an TP.HCM phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Tại căn phòng bên trong căn hộ, công an phát hiện nhiều va li có chứa 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy.

Tại cơ quan công an, 2 người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ 15.3. Sau đó, cả 2 về TP.HCM lưu trú trong thời gian chờ nhận 184 bánh heroin để tiếp tục vận chuyển về Đài Loan tiêu thụ.

Quyết tâm đẩy lùi nạn quảng cáo bẩn, phòng ngừa tín dụng đen

Bên cạnh vấn nạn ma túy, hiện trên địa bàn TP.HCM có rất nhiều đối tượng xịt sơn, vẽ bậy, dán quảng cáo sai quy định gây phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị TP.HCM.

Sau khi thực hiện bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, đặc biệt là quảng cáo tín dụng đen, những bức tường còn sót lại những vết loang lổ, vết keo và bong tróc sơn, gây mất mỹ quan đô thị.

Trung tướng Lê Hồng Nam và thiếu tướng Mai Hoàng dự buổi lễ khánh thành công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" THẢO NHÂN

Lực lượng đoàn viên thanh niên Công an TP.HCM và đội ngũ họa sĩ tiến hành sơn vẽ các bức tranh bích họa với chủ đề "Việt Nam tươi đẹp" để quảng bá du lịch, đất nước, con người Việt Nam. Điểm nhấn của công trình là bích họa bản đồ Việt Nam nhìn từ vệ tinh với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đàn bồ câu trắng. Đây cũng sản phẩm hưởng ứng đặc trưng của Công an TP.HCM.

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá công trình là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động và trách nhiệm của lực lượng công an, các đơn vị phối hợp. Công trình này góp phần phòng ngừa các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, chỉnh trang mỹ quan đô thị thành phố, tạo tiếng vang trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn cả nước.

"Tôi mong rằng thành phố chúng ta sẽ có thêm nhiều công trình nghệ thuật lớn hơn, đẹp hơn, để tăng cường nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực với tinh thần tất cả vì TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ông Châu nhấn mạnh.

Công trình "Việt Nam tươi đẹp" thứ 10 có tổng chiều dài 192 m, tổng diện tích gần 600 m2, bao gồm phong cảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam trải dài từ miền Tây Bắc của Tổ quốc đến miền Tây Nam bộ, trị giá hơn 600 triệu đồng, do Công an TP.HCM cùng các đơn vị phối hợp thực hiện.