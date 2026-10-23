Bích Thùy tỏa sáng, Thái Nguyên T&T vượt qua Hà Nội I giành vị trí á quân

Thái Nguyên T&T không mắc sai lầm nào

Trước lượt trận cuối, cuộc đua giành vị trí á quân diễn ra giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I. Đội bóng xứ chè có 24 điểm, hơn đối thủ 1 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai chung cuộc.

Đối đầu với đội TP.HCM II, Thái Nguyên T&T chủ động kiểm soát thế trận, liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, đội bóng xứ chè gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự của đối thủ.

Phải đến phút 38, Bảo Trân mới khai thông thế bế tắc cho Thái Nguyên T&T. Bàn thắng giúp đội bóng xứ chè giải tỏa áp lực, trước khi Bích Thùy nhân đôi cách biệt ở phút 42, đưa đội nhà dẫn trước 2-0 sau hiệp một.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đội TP.HCM II ẢNH: VFF

Thái Nguyên T&T khép lại giải đấu với vị trí á quân ẢNH: VFF

Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục duy trì thế chủ động. Phút 74, Bích Thùy hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0. Với kết quả này, Thái Nguyên T&T kết thúc mùa giải với 27 điểm, chính thức giành vị trí á quân giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Thái Sơn Bắc 2026.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Cửa Ông, đội Hà Nội I cũng hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Than KSVN để nuôi hy vọng vươn lên vị trí thứ hai. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô sớm nhận bàn thua khi Nguyễn Thị Hải Yến ghi bàn mở tỷ số cho Than KSVN ngay phút thứ 9.

Chỉ 4 phút sau, Hà Nội I đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với bàn gỡ hòa 1-1 của một cầu thủ cũng mang tên Hải Yến. Trong thời gian còn lại, hai đội tạo ra thế trận giằng co nhưng không có thêm bàn thắng. Trận hòa này khiến Hà Nội I chỉ có thêm 1 điểm, khép lại giải đấu ở vị trí thứ ba.

CLB Hà Nội I (áo vàng) dù rất cố gắng nhưng chỉ về đích ở vị trí thứ 3 ẢNH: VFF

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, đương kim vô địch TP.HCM I thất bại 0-2 trước Phong Phú Hà Nam. Dù tạo ra một số cơ hội trong hiệp một, đội TP.HCM I không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp hai, Phong Phú Hà Nam tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn, trong đó có pha lập công ở phút 88, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Như vậy, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về đội TP.HCM I. Thái Nguyên T&T giành ngôi á quân, còn đội Hà Nội I đứng thứ ba.