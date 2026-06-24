Biển An Bàng đông nghịt du khách tránh nóng, người lao động mưu sinh trên cát bỏng

Biển An Bàng đông nghịt người

Những ngày qua, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng nắng nóng với nền nhiệt cao kéo dài khiến cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh của người dân gặp nhiều vất vả. Trong khi đó, nhiều du khách lựa chọn tìm đến các bãi biển nổi tiếng để tránh nóng, tận hưởng làn nước mát và không gian biển trong lành giữa những ngày hè oi bức.

Chiều 24.6, ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi biển An Bàng (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng), từ sáng sớm đến chiều muộn, đông đảo du khách trong và ngoài nước đổ về đây tắm biển, vui chơi và nghỉ dưỡng. Nhiều người rời khu vực phố cổ Hội An sau khi tham quan để tìm đến biển An Bàng giải nhiệt.

Jorja (phải) và Charli - 2 du khách đến từ Úc thích thú thư giãn bên biển An Bàng giữa những ngày nắng nóng ẢNH: CAM THẢO

Ngồi thư giãn dưới những hàng dừa ven biển, 2 du khách người Úc là Jorja và Charli không giấu được sự thích thú khi lần đầu trải nghiệm kỳ nghỉ tại Hội An.

Jorja (20 tuổi) chia sẻ: "Chúng tôi đến từ Úc và sống gần biển, vì vậy cả hai đều rất yêu thích các hoạt động ngoài trời và biển. Khi đến Việt Nam, chúng tôi ghé trung tâm Đà Nẵng trước rồi đi xe buýt đến Hội An. Thời tiết khá nóng nên chúng tôi quyết định dành thời gian ở bãi biển để tận hưởng kỳ nghỉ".

Biển An Bàng là điểm dừng chân yêu thích của du khách quốc tế trong hành trình khám phá miền Trung Việt Nam ẢNH: CAM THẢO

Trong khi du khách tìm đến bãi biển để giải nhiệt thì những người mưu sinh tại bãi biển An Bàng căng mình dưới cái nắng gay gắt để kiếm sống. Dọc bãi biển An Bàng, hình ảnh những người bán hàng rong, gánh hàng ăn hay những tiểu thương phục vụ du khách lặng lẽ đi lại trên nền cát nóng bỏng trở nên quen thuộc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng họ vẫn cố gắng bám nghề để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Người dân và du khách thích thú ngâm mình trong làn nước mát tại biển An Bàng giữa những ngày nắng nóng ẢNH: CAM THẢO

Ông Nguyễn Văn Chiến (75 tuổi, trú phường Hội An Tây), người đã có hơn 5 năm bán hàng rong trên bãi biển, cho biết những ngày nắng đỉnh điểm là khoảng thời gian vất vả nhất. "Công việc của tôi vất vả nhất là những ngày nắng gắt. Trời nóng, phải đi bộ liên tục trên cát nên chân tay mỏi nhừ, mồ hôi lúc nào cũng ướt đẫm. Ở tuổi này sức khỏe không còn như trước nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, tôi vẫn cố gắng làm để có thêm thu nhập", ông Chiến tâm sự.

Nhắc đến quãng thời gian gắn bó với nghề, ông Chiến cho biết niềm vui và nỗi buồn luôn đan xen trong từng ngày mưu sinh. "Có hôm bán được nhiều hàng thì mừng, nhưng cũng có ngày vắng khách, mang hàng về gần như còn nguyên. Điều tôi quý nhất là tình cảm của những người cùng buôn bán trên biển. Mọi người thường xuyên hỏi han, giúp đỡ nhau, hết mùa biển lại ngồi liên hoan, trò chuyện rất vui", ông Chiến kể.

Ở tuổi 75, ông Nguyễn Văn Chiến vẫn đều đặn đội nắng đi dọc bãi biển An Bàng để bán hàng rong, kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình ẢNH: CAM THẢO

Dù công việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết và lượng khách, ông Chiến vẫn cố gắng bám nghề để có thêm thu nhập. "Nếu thuận lợi, mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 300.000 - 700.000 đồng. Số tiền đó không nhiều nhưng cũng đủ để lo chi tiêu trong gia đình. Tôi chỉ mong còn sức khỏe để tiếp tục làm việc, có đồng ra đồng vào, đỡ gánh nặng cho con cháu", ông Chiến nói.

Gánh hàng rong nuôi gia đình

Cũng có hơn 5 năm bán hàng rong trên biển, ông Võ Ngọc Trung (63 tuổi, phường Hội An Đông) cho biết những ngày nắng nóng lại là thời điểm đông khách nhất trong năm.

"Trời càng nắng thì người dân, du khách càng xuống biển tắm đông. Sau khi tắm xong, nhiều người ghé mua đồ ăn vặt như bắp, bánh, cháo hay hải sản cho cả gia đình. Nhờ vậy mà việc buôn bán cũng thuận lợi hơn", ông Trung cho hay.

Dù vậy, việc mưu sinh dưới cái nắng gay gắt cũng không hề dễ dàng. "Đứng ngoài trời nắng thì ai cũng mệt, nhưng làm nghề này lâu rồi nên cũng quen. Nóng thì mình chịu nóng thôi, chứ biết làm sao…", ông Trung cười nói.

Khác với những người bán hàng rong phải liên tục di chuyển dọc bờ biển, bà Trần Thị Hai (gần 70 tuổi) lại gắn bó với hàng cháo nghê. "Tôi bán cháo nghêu ở đây gần nửa cuộc đời rồi. Nhiều người nghĩ ngồi ngoài biển nắng nóng sẽ rất cực, nhưng thật ra ra đến đây lại khỏe hơn ở nhà. Nấu cháo mới là lúc vất vả nhất vì phải đứng bên bếp lửa, trời nóng hầm hập. Còn ra biển có gió nên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều", bà Hai chia sẻ.

Bà Trần Thị Hai đã gắn bó với hàng cháo nghêu ven biển An Bàng gần nửa cuộc đời ẢNH: CAM THẢO

Theo bà Hai, mỗi năm bà bán từ sau Tết Nguyên đán đến khoảng hết tháng 7 âm lịch. Khi mùa mưa bão đến, sóng lớn tràn lên bờ thì bà nghỉ bán và chờ mùa biển năm sau. Dù đã gần 70 tuổi, bà vẫn chưa có ý định rời xa gánh cháo quen thuộc.

"Tôi mê nghề này lắm. Mỗi lần khách đến đông, đứng kín quanh gánh cháo là vui lắm. Có những lúc đông quá, tôi chỉ biết cúi xuống múc cháo liên tục, bán hết nồi cháo mới ngẩng đầu lên. Mệt thì cũng có mệt, nhưng thấy khách ăn ngon, quay lại ủng hộ là mình có thêm động lực để tiếp tục nuôi con, nuôi cháu", bà Hai bộc bạch.

Nhấp một ngụm nước sau nhiều giờ bán hàng, bà Hai cho biết chính sự yêu mến của thực khách là nguồn động viên lớn nhất để bà tiếp tục gắn bó với nghề suốt nhiều năm qua.

"Khách quen nhiều lắm, năm nào đến Hội An cũng ghé ăn một tô cháo rồi hỏi thăm. Chính tình cảm của mọi người làm tôi thấy gắn bó với công việc này và muốn giữ gánh cháo thêm nhiều năm nữa, còn sức khỏe là còn bán", bà Hai nói.

Anh Nguyễn Ngọc Quân (40 tuổi, du khách từ Hà Nội) cho biết gia đình anh lựa chọn Hội An làm điểm đến trong kỳ nghỉ hè năm nay để kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá vẻ đẹp của phố cổ cùng biển An Bàng.

"Đây là dịp nghỉ hè nên tôi muốn đưa cả gia đình đi du lịch. Hội An là điểm đến mà chúng tôi đã dự định từ trước bởi nơi đây vừa có phố cổ nổi tiếng, vừa có những bãi biển đẹp để thư giãn", anh Quân chia sẻ.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Quân lựa chọn biển An Bàng làm điểm dừng chân trong hành trình khám phá Đà Nẵng ẢNH: CAM THẢO

Theo anh Quân, cảnh quan thiên nhiên, sự thân thiện và hiếu khách của người dân địa phương cũng là điều khiến gia đình anh ấn tượng. "Biển ở đây rất yên bình, người dân thì nhiệt tình, thân thiện. Ngay từ khi vừa đặt chân đến Hội An, gia đình tôi đã cảm nhận được sự gần gũi và mến khách của con người nơi đây", anh Quân chia sẻ.