Biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm vị thế quốc gia

Tham dự cuộc làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng thường trực, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027; các Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành là Trưởng ban Thư ký APEC, Trưởng các tiểu ban, thành viên Ủy ban quốc gia và đại diện lãnh đạo các địa phương nơi diễn ra các hoạt động của Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban quốc gia APEC về chuẩn bị Năm APEC 2027 Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực của Ủy ban quốc gia, các tiểu ban, các bộ, ngành và địa phương liên quan trong triển khai công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý toàn bộ công tác chuẩn bị phải bám sát chủ trương của Đảng, gắn kết chặt chẽ với các yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với luật pháp quốc tế; thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định rõ chủ đề, các ưu tiên và các sáng kiến trong năm 2027, đề nghị Ủy ban quốc gia tiếp tục rà soát, hoàn thiện trên cơ sở tham vấn quốc tế chặt chẽ và bám sát tình hình khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công tác tổ chức cần được chuẩn bị chu đáo trên mọi mặt, tạo được kết quả hợp tác có giá trị, vừa thể hiện sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào kiến tạo tương lai chung cho khu vực, vừa gắn với lợi ích phát triển của địa phương, doanh nghiệp và nhân dân; cần đảm bảo lễ tân đối ngoại, trang trọng, chu đáo, chuyên nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế và thể hiện bản sắc, lòng hiếu khách của Việt Nam, đặc biệt chú trọng nghi thức đón tiếp các nhà lãnh đạo, chương trình hoạt động, hội nghị, chiêu đãi và các cuộc tiếp xúc cấp cao; bảo đảm chính xác, thống nhất, không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.

Công tác tuyên truyền, văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia cần được triển khai bài bản, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc, tự cường, năng động, sáng tạo và hiếu khách, đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Phải biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh thời gian từ nay đến hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 không còn nhiều; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn và bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Chính phủ, Ủy ban quốc gia, các địa phương, đặc biệt là An Giang, tiếp tục tập trung cao độ, cụ thể hóa các định hướng chung thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ tiến độ, kết quả. Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo việc tiếp nhận vai trò chủ nhà và các hoạt động mở đầu của Năm APEC 2027, tạo sự tin tưởng của các thành viên APEC vào sự sẵn sàng của Việt Nam.

Chiều 6.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ các nước: Luxembourg, Benin, Mauritania, Guinea, Lithuania, Botswana, Maldives, Kyrgyzstan, Jordan, Estonia tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Phát biểu tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiệu quả thực chất, cùng có lợi, cùng đồng hành phát triển với các quốc gia và đối tác quốc tế; kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy. Để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị với các Đại sứ cùng thúc đẩy một số mặt hợp tác, tiếp tục củng cố nền tảng chính trị vững chắc, tăng cường tin cậy chính trị, trên cơ sở những giá trị chung, lợi ích tương đồng và tầm nhìn dài hạn về phát triển, làm cơ sở để quan hệ hợp tác phát triển ổn định, bền vững; thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trên kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân, địa phương, doanh nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đại sứ, với kinh nghiệm dày dặn và uy tín của mình, sẽ tích cực đóng góp vào việc hiện thực hóa những phương hướng hợp tác; khẳng định Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hỗ trợ để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.



