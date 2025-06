Biển báo trong đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM có ý nghĩa gì?

Thí sinh sau môn thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Tại điểm thi lớp 10 TP.HCM tại Trường THCS Lý Thánh Tông, quận 8, TP.HCM, đông đảo thí sinh bước ra khỏi trường thi với tâm trạng thoải mái. Thí sinh Trần V.K, Trường THCS Trần Danh Ninh, cho biết tự tin với khoảng 30 câu trên tổng số 40 câu trong đề thi tiếng Anh lớp 10.

Thí sinh Trần Đặng Đ.K, học sinh Trường THCS Lý Thánh Tông, cho biết đề này khá nhẹ nhàng, không khó để có điểm 7, 8; có một số câu hỏi mang tính phân hóa để tìm thí sinh đạt điểm giỏi. Đồng thời, đề thi khá hay khi có thể vận dụng kiến thức cuộc sống.

Câu hỏi biển báo trong đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM nằm ở câu số 15. Biển báo này có nghĩa là gì?

Câu số 15 trong đề thi tiếng Anh lớp 10 có hình biển báo, và hỏi thí sinh nội dung biển báo là gì? ẢNH: BÍCH THANH

Đề tiếng Anh hay, "không phải chỉ để thi, còn giúp thí sinh hiểu hơn về thế giới"

Thầy Lê Hoàng Phong, Giám đốc học thuật Tổ chức giáo dục YOUREORG, gợi ý đáp án giải câu số 15 là A. Biển báo có nghĩa bạn không được phép nhảy xuống nước.

Bình luận thêm về đề thi tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM, thầy Lê Hoàng Phong cho biết một đề thi tốt là một đề thi có thể làm thí sinh cảm thấy "À, học tiếng Anh không phải chỉ để thi, mà để mình hiểu thế giới". Ví dụ như câu hỏi 15 biển báo "không được nhảy xuống nước" không chỉ kiểm tra từ vựng, mà còn truyền đi một bài học nhỏ cho học sinh về an toàn và ý thức cộng đồng. Điều này có ý nghĩa thời sự hơn khi đang vào mùa hè, cần cảnh báo, giáo dục cho học sinh về kỹ năng an toàn, phòng tránh nguy cơ đuối nước có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, trong đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM cũng có bài đọc khá thú vị về lợi ích thể thao với các bạn trong độ tuổi thanh thiếu niên. Điều này cũng lồng ghép nhiều thông điệp có tính giáo dục cho học sinh. Do đó, đề thi tiếng Anh lớp 10 khá hay, khi không chỉ kiểm tra được kiến thức mà còn đảm bảo được những yêu cầu: Dạy kỹ năng sống qua ngôn ngữ; khơi gợi nhận thức xã hội cho thí sinh và gieo giá trị sống một cách nhẹ nhàng''.

Đề thi tiếng Anh lớp 10 thể hiện được sự phân hóa

Thạc sĩ Trần Anh Khoa, Giám đốc học thuật tại DOL English, nhận xét đề thi tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM thể hiện được sự phân hóa khi kết hợp giữa những câu hỏi dễ và những câu hỏi khó. Trong đó đa số các câu ở mức dễ, liên quan đến những từ vựng, điểm ngữ pháp và những kiến thức ngôn ngữ đã được học xuyên suốt chương trình, học sinh có tập trung học bài và ôn bài trong quá trình học sẽ giải quyết khá dễ dàng những câu này.

Bài đọc về lợi ích của thể thao với các bạn thanh thiếu niên trong đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM ẢNH: BÍCH THANH

Bên cạnh đó, đề tiếng Anh lớp 10 cũng có những câu khó hơn đòi hỏi vốn từ rộng hơn hoặc mức độ hiểu sâu hơn về một số điểm ngữ pháp. Chẳng hạn, có câu đòi hỏi học sinh phải phân biệt được giữa 2 cấu trúc có phần dễ nhầm với nhau là "S V", "but S V" và "S V although S V". Ở câu này, học sinh cần nắm được trọng tâm nằm ở vế 1 hay vế 2 để chọn đáp án đúng trọng tâm với ngữ cảnh (câu này đáp án đúng nhất sẽ là "but").

"Ngoài ra, có câu về chuyển đổi word form của từ "pleasure" có thể khiến một số học sinh phân vân giữa pleasant, pleasing và pleasurable, vốn đều là tính từ nhưng với những sự khác nhau tinh vi về nghĩa", thạc sĩ Trần Anh Khoa nói.

Theo thạc sĩ Anh Khoa, phần đọc biển báo trong đề thi tiếng Anh lớp 10 có tính thực tế khi đòi hỏi khả năng nhìn biển báo, nói đúng thông điệp quan trọng, điều này liên quan mật thiết đến kỹ năng sống hằng ngày của các em học sinh.

Thí sinh thấy nhẹ nhõm với đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Anh Khoa, ở thông báo số 2 (câu số 16 về giá các món trong căn tin trường học) với những font chữ, cỡ chữ và phần viết hoa, viết thường khác nhau có thể phần nào làm khó học sinh, nếu đề thi được trình bày thống nhất hơn về hình ảnh sẽ giúp học sinh để xử lý thông tin hơn.

"Phần đọc hiểu trong đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM liên quan đến lợi ích của thể thao là một nội dung có tính năng cao nhận thức trong thời đại công nghệ khi mà nhiều học sinh thiếu vận động thể chất. Tuy nhiên, nội dung của đoạn văn hơi "dễ đoán" nên một số học sinh có thể dựa vào kiến thức xã hội đã có sẵn để đoán đáp án mà không cần phải đọc quá kỹ bài đọc", thạc sĩ Trần Anh Khoa, Giám đốc học thuật tại DOL English nhận định.