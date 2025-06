3 lời khuyên y tế tránh lỡ dở kỳ thi lớp 10 TP.HCM

Bên lề buổi tập huấn bồi dưỡng công tác y tế trường học hè 2025 diễn ra tại Sở GD-ĐT TP.HCM sáng nay (3.6), nhân viên y tế các trường học chia sẻ với 4 lời khuyên quan trọng, giúp thí sinh và phụ huynh cùng đồng hành tốt nhất qua kỳ thi lớp 10 TP.HCM và thi tốt nghiệp THPT phía trước.

Thí sinh chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm trước và trong những ngày thi lớp 10 TP.HCM, thi tốt nghiệp THPT ẢNH: NHẬT THỊNH

Ăn thực phẩm an toàn, tránh đồ ăn lạ

Thầy Nguyễn Hồng Thái, nhân viên y tế trường học, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết điều rất quan trọng mà học sinh, phụ huynh phải chú ý, trước và trong những ngày kỳ thi quan trọng diễn ra, chỉ nên ăn những thực phẩm quen thuộc, không ăn những món ăn lạ, tránh tình huống "mai đi thi rồi, nay cả nhà ra ngoài ăn món gì ngon ngon, lạ miệng". Đặc biệt, nên ăn chín, uống sôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tốt nhất là ăn cơm nhà nấu, hạn chế ăn ngoài hàng quán, vỉa hè, những nơi bán đồ ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ để phòng tránh ngộ độc thực phẩm.

Đã có nhiều tình huống học sinh bị ngộ độc thực phẩm trước kỳ thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT phải nhập viện cấp cứu, hoặc đang làm bài thi thì bị đau bụng dữ dội do đồ ăn. Điều này ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, tâm lý, tinh thần của thí sinh, rất khó để đảm bảo thí sinh có thể làm bài thi hiệu quả, đạt kết quả cao.

Ngủ nghỉ điều độ, đừng ngủ quên lỡ dở kỳ thi lớp 10 TP.HCM

Trong quá trình đi gác thi từ trước đến nay, có nhiều tình huống các giám thị thường gặp đó là thí sinh đến trễ. Có thí sinh ngủ quên, đến trễ giờ làm bài thi buổi sáng, có thí sinh đi thi buổi sáng về mệt quá, ngủ trưa một mạch, trễ luôn giờ làm bài thi buổi chiều, lỡ dở kỳ thi lớp 10 hoặc thi tốt nghiệp THPT.

Căng thẳng lo âu trước các kỳ thi quan trọng là điều khó tránh khỏi, phụ huynh cần đồng hành với con em mình ẢNH: NHẬT THỊNH

Thầy Nguyễn Hồng Thái khuyên thí sinh cần ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, không thức quá khuya để ôn bài. Khi vào phòng thi, nếu thí sinh quá mệt, quá buồn ngủ, giám thị có nhắc nhở mà thí sinh cũng không đủ sức ngồi dậy làm bài thì bao nhiêu năm cố gắng cũng đành vô nghĩa. Thời gian này, theo thầy Nguyễn Hồng Thái, phụ huynh nên đồng hành cùng con, nhắc nhở con ngủ nghỉ đúng giờ, hẹn giờ thức dậy để đến trường thi sớm, có tâm lý làm bài thi tốt nhất.

Tinh thần thoải mái, tránh bị đau bụng tâm lý

Cô Lại Thị Thúy Hương, nhân viên y tế học đường, Trường CĐ Nghề TP.HCM cho biết bên cạnh nguyên nhân đau bụng có thể do đồ ăn, nước uống, đau bụng bệnh lý, trong các kỳ thi như thi lớp 10 TP.HCM, thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể bị đau bụng tâm lý do căng thẳng, lo lắng, stress quá mức. Do đó, thời gian này, gia đình, cha mẹ nên đồng hành, động viên con trên mọi nẻo đường, để con có một sức khỏe tốt nhất cho những ngày thi.

"Cha mẹ nên giúp con có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, nhắc con đi ngủ sớm, giữ tinh thần thoải mái. Không nên gây áp lực thêm cho con, không áp đặt con theo ý muốn cha mẹ, không so sánh con mình với 'con nhà người ta', nên động viên con rằng dù kết quả thi có ra sao thì cha mẹ vẫn luôn bên cạnh con", cô Thúy Hương nói.

Thầy Nguyễn Hồng Thái, nhân viên y tế trường học, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, TP.HCM khuyên thí sinh nên đọc đề thật kỹ, phân bố thời gian làm bài hợp lý, khi đọc đề xong nên làm trước những phần mình nắm chắc, dễ có điểm để có sự bình tâm, tự tin.

Sĩ tử chú ý ngủ nghỉ điều độ, đến trường thi sớm để có tâm lý tốt nhất trước khi làm bài ẢNH: NHẬT THỊNH