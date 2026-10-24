Biến chứng nguy hiểm do cúm A

Tổn thương phổi nghiêm trọng

Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) đang điều trị các bệnh nhi và người cao tuổi có biến chứng nặng sau mắc cúm A.

Cúm A gây tổn thương phổi khiến bệnh nhân suy hô hấp nhanh chóng ẢNH: THANH ĐẶNG

Bệnh nhân (BN) nam 72 tuổi điều trị tăng huyết áp nhiều năm, từng tai biến mạch máu não nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở tăng dần, suy hô hấp, có kết quả dương tính cúm A. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận BN viêm phổi nặng, tổn thương phổi, phải được hỗ trợ hô hấp với nồng độ ô xy khoảng 40 - 50% để duy trì ô xy máu. Các xét nghiệm ghi nhận phản ứng viêm và các chỉ số nhiễm khuẩn tăng cao. Sau 3 ngày điều trị, BN hết sốt nhưng tổn thương phổi vẫn nặng, tiếp tục phải thở máy không xâm nhập.

Qua thực tế điều trị ca bệnh, bác sĩ nội trú Lê Thị Huyền, Trung tâm Hồi sức tích cực, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, lưu ý: Một trong những yếu tố khiến quá trình điều trị BN này gặp khó khăn là tiền sử tai biến mạch máu não, đặc biệt là đợt nhồi máu não gần đây, khiến suy giảm khả năng ho để đẩy chất dịch trong đường thở. Trong khi đó, viêm phổi làm tăng tiết dịch đường hô hấp khiến đờm dễ ứ đọng, giảm thông khí và tăng nguy cơ các biến chứng hô hấp. Một tuần sau điều trị, BN tổn thương phổi còn nặng, quá trình điều trị có thể kéo dài.

Mức độ nguy hiểm của cúm A không thể đánh giá qua mức độ sốt

Cũng nhập viện nội trú tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư do biến chứng cúm A là BN nam 73 tuổi, hút thuốc lá nhiều năm, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), thường xuyên sử dụng thuốc khí dung tại nhà. Khoảng 4 ngày trước nhập viện, BN ho, khó thở tăng dần, sốt nhẹ (khoảng 38 độ C). Tại trạm y tế gần nhà, xét nghiệm xác định BN nhiễm cúm A. Do suy hô hấp tăng nặng, BN được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới T.Ư và nhập viện trong tình trạng thở nhanh, da niêm mạc nhợt, phổi nhiều ran, suy hô hấp nghiêm trọng; được khẩn trương đặt ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và các biện pháp hồi sức tích cực. Tuy nhiên, bệnh tiếp tục diễn biến nhanh, xuất hiện các rối loạn toàn thân nghiêm trọng và không cải thiện.

Theo bác sĩ điều trị, trường hợp này cho thấy mức độ nguy hiểm của cúm A không thể chỉ đánh giá qua mức độ sốt. Người mắc COPD, đường thở thường bị viêm và tắc nghẽn kéo dài, khiến chức năng hô hấp suy giảm. Khi mắc cúm A, tình trạng viêm đường hô hấp và tăng tiết dịch có thể làm nặng thêm tình trạng tắc nghẽn sẵn có. Đồng thời, tổn thương phổi do cúm có thể làm giảm khả năng trao đổi khí, khiến BN nhanh chóng suy hô hấp.

Th.S-BS Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, lưu ý: Người dân cần đề phòng nhiễm cúm bằng cách duy trì vệ sinh tay, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng mắc bệnh. Người mắc cúm nên hạn chế tiếp xúc với người khác để giảm nguy cơ lây nhiễm. Nhóm có nguy cơ cao nên tiêm vắc xin cúm hằng năm.

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút cúm, lây truyền chủ yếu qua các hạt dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Bệnh thường có các biểu hiện: sốt, ho, đau họng, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi. Ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, cúm có thể gây viêm phổi, làm nặng thêm các bệnh lý sẵn có, dẫn đến suy hô hấp và những biến chứng nguy hiểm.

Mức độ nặng của cúm không chỉ đánh giá qua mức độ sốt, cần được theo dõi sát diễn biến hô hấp và bất thường của sức khỏe, theo BV Bệnh nhiệt đới T.Ư.