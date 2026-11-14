Biến chứng thận, tim mạch đứng đầu trong các biến cố do đái tháo đường

Theo Bệnh viện Nội tiết T.Ư, trung bình mỗi ngày tại đây tiếp nhận trên 2.000 lượt bệnh nhân, trong đó người mắc đái tháo đường chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều trường hợp được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đã có biến chứng nặng (như tim mạch, thận, tổn thương mắt, biến chứng loét bàn chân) khiến thời gian điều trị kéo dài, chi phí tăng cao.

Các nghiên cứu trong nước cho thấy bệnh đái tháo đường tăng nhanh. Năm 2020, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường là 7,3% và 17,8% tiền đái tháo đường. Trước đó, năm 2012 tỷ lệ này 5,4% và 13,7%.

Khoảng 55% bệnh nhân đái tháo đường đã có biến chứng. Trong các ca biến chứng do đái tháo đường, 34% biến chứng về tim mạch, 24% biến chứng thận và 39,5% biến chứng về mắt và thần kinh.

Nhấn mạnh kiểm soát các yếu tố nguy cơ đái tháo đường ngay từ khi bệnh chưa xuất hiện, Bệnh viện Nội tiết T.Ư phối hợp Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường 14.11.

Kiểm soát các yếu tố nguy cơ và sàng lọc sớm đái tháo đường giúp ngăn ngừa bệnh hiệu quả ẢNH: LIÊN CHÂU

Buổi lễ tổ chức tại Thanh Hóa với thông điệp "Hãy hành động sớm phòng, chống bệnh đái tháo đường", mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng phòng, chống căn bệnh đang tăng nhanh.

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tư vấn, đánh giá nguy cơ và sàng lọc đái tháo đường, nhất là đối với người cao tuổi, người thừa cân, béo phì, tăng huyết áp và các nhóm nguy cơ cao; gắn hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc với phát hiện, quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Các bệnh viện tăng cường đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở; người bệnh ổn định được theo dõi, điều trị thường xuyên ngay gần nơi cư trú.

Quản lý bệnh đái tháo đường không chỉ là kiểm soát đường huyết mà phải đồng thời kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch, chức năng thận và các biến chứng liên quan, chú trọng tư vấn dinh dưỡng, vận động và nâng cao khả năng tự quản lý bệnh của người dân. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là cải thiện các chỉ số xét nghiệm, mà là giảm biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp người bệnh sống khỏe mạnh.

Cùng trong sáng 14.11, tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ đã tư vấn, khám sàng lọc đái tháo đường miễn phí cho người dân địa phương.



