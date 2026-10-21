Biển Đen thành 'tuyến đường tử thần', NATO tung lực lượng ứng phó

Báo The Guardian cho hay tuyến đường vận chuyển ngũ cốc qua biển Đen đang trở thành khu vực nguy hiểm bậc nhất với hàng hải thương mại khi các vụ tấn công khiến số thủy thủ thiệt mạng tăng đột ngột. Trước tình hình an ninh hàng hải bị đe dọa, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã họp khẩn ngày 20.10 để ra quyết định ứng phó.

Con tàu bị hư hại sau vụ hỏa hoạn xảy ra ngoài khu vực lãnh hải Romania ngày 5.10 ẢNH: REUTERS

Trong vòng 2 tuần qua, hàng loạt vụ tập kích đã nhắm vào các tàu hàng ngoài khơi Romania và Bulgaria (hai thành viên NATO), khiến ít nhất 23 thủy thủ thiệt mạng hoặc mất tích. Một diễn biến khiến các nước khu vực lo ngại là sự xuất hiện của các vũ khí tốc độ cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta tiết lộ lực lượng nước này vừa phải xuất kích chiến đấu cơ để bắn hạ những chiếc UAV bay với vận tốc lên tới 450 km/giờ. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắn hạ loại UAV được cho là dòng Geran-4 gắn động cơ tua-bin cánh quạt do Nga sản xuất", ông Miruta nhấn mạnh. Tính từ đầu năm nay, Romania đã ghi nhận 35 vụ xâm phạm không phận bằng UAV, tăng vọt so với con số 9 vụ của năm ngoái.

Người phát ngôn quân sự của NATO Martin O'Donnell thông báo liên minh sẽ lập tức điều động thêm máy bay tuần tra hàng hải, hệ thống radar, UAV cùng các đặc vụ tình báo và chuyên gia chất nổ đến khu vực. Hãng TASS ngày 20.10 dẫn nguồn tin từ cơ quan kiểm soát không lưu Nga tiết lộ một máy bay trinh sát của NATO đã bay vòng quanh vùng Kaliningrad (Nga) trong gần 4 tiếng. NATO chưa phản hồi thông tin này.

Bà Allison Hart, đại diện phát ngôn khác của NATO, khẳng định liên minh đã tăng cường khả năng chống UAV ở cánh đông và sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa, dù NATO hiện chưa quy trách nhiệm của các vụ tấn công cho bên nào.

Trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu nhiều biến động, các thành viên NATO cũng đang nỗ lực củng cố quan hệ nội khối. Theo đó, Reuters ngày 20.10. dẫn một số nguồn tin tiết lộ Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này. Đây là lần đầu tiên một người đứng đầu chính phủ Canada thăm chính thức song phương đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến, Thủ tướng Canada Carney và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ ký kết một tuyên bố chung nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương. Các lĩnh vực trọng yếu được thảo luận bao gồm quốc phòng, năng lượng, thương mại tự do và ngoại giao.