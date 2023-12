Biển Đỏ căng thẳng khiến doanh nghiệp Việt lo lắng, Bộ Công thương khuyến cáo gì?

Ngày 28.12, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết: Suốt một tháng qua, hơn 100 vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã được Phong trào Houthi ở Yemen thực hiện vào các tàu thuyền trên Biển Đỏ. Đây là tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 1.000 tỉ USD giá trị hàng hóa toàn cầu.

Doanh nghiệp Việt Nam lo lắng trước nguy cơ cước phí tàu biển tăng mạnh vì căng thẳng ở Biển Đỏ CHÍ NHÂN

Tình trạng này dẫn đến việc một số hãng vận tải biển đã ra thông báo dừng vận chuyển hàng hóa qua khu vực Biển Đỏ, thay đổi lịch trình, chuyển hướng đi vòng qua Mũi Hảo Vọng của châu Phi. Điều này làm cho hàng hóa vận chuyển bằng đường biển giữa châu Á với châu Âu và bờ đông Bắc Mỹ phải mất nhiều thời gian hơn. Cước phí vận chuyển và phí bảo hiểm cho hàng hóa trao đổi giữa các khu vực này tăng thêm. Hiện tượng thiếu container rỗng có thể xảy ra cục bộ.

Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội trong lĩnh vực logistics tăng cường theo dõi, thường xuyên cập nhật tình hình đến các doanh nghiệp trong ngành nắm chắc thông tin để chủ động kế hoạch sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn tắc và các tác động bất lợi khác. Đồng thời chủ động lên phương án thích hợp, trao đổi với đối tác để trong trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian đóng hàng, nhận hàng.

Đại diện một số doanh nghiệp logistics ở TP.HCM cho biết, hiện giá cước một số tuyến vận tải biển đã tăng 20 - 30% so với một tháng trước đó. Một số hãng tàu quốc tế đã thông báo mức tăng đến 50% hoặc có thể cao hơn. Cước tàu đang liên tục thay đổi theo tình hình căng thẳng trên Biển Đỏ.

Các doanh nghiệp ngành gỗ và thủy sản lo lắng, mùa kinh doanh năm 2023 đã kết thúc, số đơn hàng cho quý 1/2024 mới đạt 20 - 30% so với cùng kỳ các năm trước. Trong bối cảnh đó, các hãng tàu quốc tế đã thông báo giá cước có thể tăng từ 50 - 100% so với hiện tại do phải điều chỉnh lộ trình. "Ngoài tăng giá cước thì việc thay đổi tuyến đường cũng khiến thời gian giao nhận hàng kéo dài hơn trước. Có khả năng xảy ra hiệu ứng dây chuyền khi các tuyến còn lại cũng điều chỉnh tăng. Nếu điều này xảy ra sẽ làm đội giá thành sản phẩm lên thêm một lần nữa trong khi kinh tế khó khăn khiến sức tiêu thụ càng giảm, khó khăn chồng chất", đại diện một doanh nghiệp gỗ lo lắng khi chia sẻ với Thanh Niên.

Theo báo chí quốc tế, nhiều hãng tàu biển đã thông báo tăng giá cước đến hơn 300%. Cụ thể, giá cước vận tải biển mới được thông báo tăng lên mức 10.000 USD cho mỗi container 40 feet từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến Vương quốc Anh, tăng 317% so với tuần trước (2.400 USD).