Biển Đông sắp có bão, mưa to còn kéo dài

Trong những ngày qua, mưa giông xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5.6 đến 7 giờ ngày 6.6 có nơi trên 100mm như: Lục Yên (Yên Bái) 127mm, Gia Phú (Lào Cai) 113,4mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 113,6mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 166mm, Hà Mòn (Kon Tum) 107,6mm, Pleiku (Gia Lai) 112mm…

Áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão vào tuần sau NHẬT THỊNH

Ngày và đêm 6.6, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng chiều và tối có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tại khu vực Nam bộ, Đài khí tượng thủy văn khu vực này cho biết mưa to đến rất to (cục bộ trên 100mm) sẽ xuất hiện ở Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Khả năng mưa lớn diện rộng sẽ kéo dài đến hết ngày 10.6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. "Tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển phía nam đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Riêng vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) còn chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Giải thích về hiện tượng thời tiết xấu hiện nay, Th.S Lê Thị Xuân Lan, nói: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Dãy hội tụ này khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, trên Biển Đông ở phía đông bắc quần đảo Trường Sa có một nhiễu động đang mạnh lên thành vùng áp thấp. Thêm vào đó, ngoài khơi Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão và sẽ trở thành cơn bão số 3 trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương.

Các hình thái thời tiết xấu này kết hợp lại gây mưa giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên đất liền nước ta. "Các dự báo mới nhất cho rằng đến ngày 13.6, áp thấp trên Biển Đông cũng sẽ mạnh lên thành bão. Đường đi và diễn biến cụ thể của nó như thế nào còn phải tiếp tục theo dõi thêm. Còn cơn bão ngoài khơi Philippines sẽ không vào nước này mà đi ngược lên phía bắc, khả năng hướng tới Đài Loan. Các hình thái thời tiết xấu này sẽ gây mưa giông kéo dài trên diện rộng trong những ngày tới, một số nơi mưa sẽ xuất hiện từ sáng sớm. Các hoạt động trên biển cần đề phòng thời tiết xấu, biển động", bà Lan cảnh báo.