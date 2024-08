Biến động vàng: Giá vàng thế giới biến động, trong nước đứng yên

Giá vàng thế giới biến động mạnh, chờ đợi phá mức kỷ lục lên 2.500 USD/ounce nhưng giá vàng miếng SJC không thay đổi so với ngày trước đó.

Biến động vàng ngày 14.8: Giá vàng thế giới biến động, trong nước đứng yên

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 14.8, giá vàng trong nước bất động.

Các đơn vị kinh doanh vàng như SJC, PNJ … niêm yết mua vàng miếng SJC 78 triệu đồng/lượng, bán ra 80 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết mua vào 78 triệu đồng, bán ra 81 triệu đồng. Cùng chất lượng vàng 4 số 9, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC bán ra ở mức 77,9 triệu đồng, còn mua vào 76,6 triệu đồng.

Tại Công ty PNJ, giá vàng nhẫn mua vào 76,6 triệu đồng, bán ra 77,9 triệu đồng. Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI mua vào 76,7 triệu đồng, bán ra 77,9 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 1,9 - 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn lên mức 78 triệu đồng/lượng T.XUÂN

Giá vàng thế giới đang trên đà rớt xuống mức 2.460 USD/ounce. Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (tức PPI) tháng 7 tính theo năm giảm mạnh từ 2,7% xuống 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chỉ số PPI tháng 7 (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) tính theo năm ở mức tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,2% của tháng 6. Chỉ số PPI lõi tháng 7 tính theo năm lại bất ngờ giảm mạnh từ 3% tháng trước xuống còn 2,4%, thấp hơn nhiều mức dự báo trước đó là 2,7%. Chỉ số PPI tháng 7 tính theo tháng giảm từ mức tăng 0,2% tháng trước đó xuống 0,1%.

Giá USD trong một số ngân hàng và thị trường tự do giảm mạnh khi thế giới quay đầu đi xuống.

Sáng 14.8, giá USD tại ngân hàng Vietcombank giảm 30 đồng, mua chuyển khoản xuống 24.920 đồng và bán ra 25.260 đồng.

Trong khi đó, ngân hàng Eximbank giảm 20 đồng ở chiều mua vào, xuống 24.940 đồng và giảm 30 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.260 đồng…

Đầu ngày, tỉ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên như hôm qua ở mức 24.260 đồng, tăng 4 đồng so với hôm qua. Riêng giá USD tự do cũng giảm mạnh ở chiều bán ra. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM vẫn mua USD với mức 25.550 đồng như hôm qua nhưng chiều bán ra giảm 30 đồng, xuống 25.600 đồng.

Trong khi đó, giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 102,45 điểm, giảm gần 0,55 điểm so với hôm qua. Ngày 13.8, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) - thước đo giá bán buôn - tháng 7 của Mỹ được công bố cho thấy nhích 0,1% so với tháng trước. Giá sản xuất PPI trong tháng 7 tăng thấp hơn so với dự báo ở mức 0,2% từ các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của Bloomberg. PPI tháng 7 cũng trùng khớp với số liệu của tháng trước.