Giới trẻ

Biến dưa lưới thành rượu vang thơm ngon

An Vy
An Vy
16/10/2025 06:00 GMT+7

Nhóm sinh viên Trường ĐH Thủy lợi (trụ sở ở Hà Nội và phân hiệu tại TP.HCM) "hô biến" dưa lưới thành rượu vang thơm ngon, độc đáo. Sản phẩm đã giành giải nhì cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Từ ý tưởng khởi nghiệp

Nhóm gồm 5 thành viên: Nguyễn Thụy Trúc Thy, Lê Ngọc Hồng Linh, Nguyễn Thị Lan, Võ Quốc Hiếu và Nguyễn Tấn Sĩ.

Biến dưa lưới thành rượu vang thơm ngon- Ảnh 1.

Nhóm sinh viên biến dưa lưới loại 2, 3 thành rượu vang thơm ngon

ẢNH: AN VY

Trúc Thy chia sẻ, dưa lưới vốn là loại trái cây giàu dinh dưỡng, nhiều vitamin, hàm lượng đường cao, nước nhiều, hương vị thơm ngọt, hoàn toàn phù hợp để lên men sản xuất rượu.

"Tụi mình đã sáng lập thương hiệu với sứ mệnh tận dụng nguồn dưa loại 2, 3 để chế biến thành rượu vang, gia tăng giá trị kinh tế cho nông sản. Nhóm mình hiện có 5 dòng sản phẩm: vang trắng và đỏ dùng trong pha chế, nấu ăn; vang dành cho phụ nữ yêu thích sự thanh lịch; vang dành cho nam giới; si rô dưa lưới kết hợp 5 loại trái cây giàu collagen, tốt cho sức khỏe", Thy nói.

Theo Hồng Linh, rượu vang có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng tầm trái dưa lưới. Dù là rượu nhưng nồng độ cồn của sản phẩm ở mức nhẹ, dễ uống và còn chứa các hợp chất chống ô xy hóa, có lợi cho sức khỏe. Việc phát triển vang dưa lưới còn mang ý nghĩa giảm nhập khẩu rượu ngoại, thúc đẩy người Việt dùng sản phẩm Việt.

"Nhóm mình xuất phát từ 2 miền Bắc - Nam, đến từ 2 cơ sở của Trường ĐH Thủy lợi tại Hà Nội và TP.HCM. Sự xa cách địa lý tạo ra không ít khó khăn từ việc họp nhóm, quay video cho đến nghiên cứu và tính toán số liệu. Thế nhưng tụi mình đã vượt qua nhờ sự kiên trì và sáng tạo. Kỷ niệm mà mình nhớ nhất là khi cả nhóm cùng quay video giới thiệu sản phẩm ở TP.HCM, sau đó tiếp tục ra Hà Nội để hoàn thiện. Khoảnh khắc nghe tên dự án vang lên trong lễ trao giải khiến đứa nào cũng muốn "rụng tim". Đó là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của cả nhóm", Linh xúc động kể.

Còn Lan cho biết do lịch học và khung giờ khác nhau, việc sắp xếp thời gian họp nhóm là một thử thách. Hầu hết hoạt động thảo luận, phân công công việc đều diễn ra trực tuyến. Đặc biệt, quá trình nghiên cứu và phân lập nấm men để lên men dưa lưới tiêu tốn nhiều thời gian, công sức. Rượu vang cần loại nấm men đặc biệt để lên men và chuyển hóa đường thành cồn nên nhóm quyết định nghiên cứu, cấy men trong dưa lưới. Sau thời gian kiên trì tìm tòi, nhóm đã phát triển thành công 3 chủng nấm men cùng dòng enzyme phù hợp để sản xuất rượu. Nhóm còn triển khai các chương trình dùng thử, hợp tác cùng doanh nghiệp để gia tăng mức độ nhận diện sản phẩm. Thay vì e ngại, phần lớn khách hàng lại tỏ ra thích thú, nhiều người bất ngờ khi nếm thử. Điều đó càng khẳng định sự mới lạ và dễ uống của rượu vang độc lạ này.

Quốc Hiếu còn tiết lộ rượu vang dưa lưới của nhóm được sản xuất theo công nghệ lên men khép kín, trải qua nhiều công đoạn ủ và lọc để loại bỏ tạp chất. Nhờ vậy, sản phẩm có hương vị thanh thoát, thơm nhẹ, dễ uống, nồng độ cồn vừa phải.

Hướng đi bền vững trong tương lai

Không chỉ sáng tạo sản phẩm mới, nhóm còn hướng đến việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững. Những trái dưa tưởng chừng bỏ đi được thu mua với giá hợp lý, giúp nông dân tăng thêm thu nhập. Hiện sản phẩm kiểm định kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và chất lượng. Nhóm còn ký kết hợp tác với Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Thiên Minh (Cần Thơ) và các nhà hàng, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân, tăng thu nhập và tạo việc làm. Phế phẩm từ dưa lưới được tái chế thành phân bón, cải thiện đất đai, góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu net zero.

Biến dưa lưới thành rượu vang thơm ngon- Ảnh 2.

Rượu vang dưa lưới độc lạ của cả nhóm

ẢNH: NVCC

"Nhóm dự kiến mở rộng phân phối tại các thành phố lớn, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa kinh doanh. Sản phẩm sẽ tham gia chương trình OCOP để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Trong dài hạn, nhóm hướng đến xuất khẩu sang Đông Nam Á và châu Á, đầu tư công nghệ để tối ưu hóa sản xuất và đẩy mạnh quảng bá qua các kênh trực tuyến, ngoại tuyến", Tấn Sĩ chia sẻ.

TS Trần Thanh Thy, chuyên gia trong lĩnh vực vi sinh, Phó giám đốc Trung tâm khởi nghiệp TLS - phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi, cho rằng sản phẩm rượu vang dưa lưới không chỉ là một sản phẩm độc đáo mà còn là sản phẩm tiên phong trong thị trường rượu trái cây tại VN.

"Là sản phẩm đầu tiên được sản xuất từ dưa lưới - một loại trái cây phổ biến tại VN, rượu vang dưa lưới mang lại sự mới mẻ và khác biệt, đồng thời giúp giảm kim ngạch nhập khẩu rượu từ nước ngoài. Điều này không chỉ tạo cơ hội phát triển cho ngành sản xuất trong nước mà còn góp phần xây dựng và nâng cao giá trị thương hiệu rượu Việt, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu", TS Thy nói.

Ngoài ra, TS Thy cho biết sản phẩm còn đóng góp vào việc tạo ra một nền văn hóa tiêu dùng mới, kết hợp các món ăn VN với rượu vang dưa lưới. Đây là một xu hướng tiêu dùng hiện đại, nơi người tiêu dùng không chỉ thưởng thức các món ăn Âu, Mỹ mà còn khám phá và kết hợp những món ăn truyền thống VN với rượu vang, tạo nên trải nghiệm ẩm thực phong phú và đa dạng.

