Biến mũi tên chỉ đường Google Maps thành xe đua McLaren

Trong khuôn khổ các hoạt động quảng bá cho mùa giải Formula 1 hiện tại, Google Maps vừa công bố một bản cập nhật tạm thời nhằm cho phép người dùng thay thế biểu tượng điều hướng thông thường bằng mô hình 3D của chiếc xe đua đội McLaren.

Biểu tượng xe đua McLaren có thể tạo hứng thú cho người lái xe ẢNH: K. VĂN

Tính năng mới được phát triển trong khuôn khổ thỏa thuận tài trợ giữa Google và đội đua McLaren để chuẩn bị cho Giải đua xe Công thức 1 diễn ra ở Las Vegas (Mỹ). Tính năng mới sẽ chỉ hoạt động trong thời gian giới hạn, từ nay cho đến ngày 23.11.

Để cài đặt biểu tượng siêu xe một chỗ ngồi, người dùng Google Maps có thể chạm vào hình ảnh hồ sơ, chọn Cài đặt > Xe của bạn và chọn biểu tượng xe McLaren trong thư viện. Biểu tượng xe đua McLaren được tối ưu hóa cho cả giao diện di động và hệ thống chiếu hình trong xe, hoạt động trên các ứng dụng iOS và Android, cũng như trên nền tảng Apple CarPlay và Android Auto. Người dùng sẽ có trải nghiệm trực quan trong suốt quá trình điều hướng.

Ảnh đại diện McLaren sẽ chỉ được sử dụng đến hết ngày 23.11.2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bản cập nhật này đang được triển khai theo từng giai đoạn trên máy chủ. Người dùng đã cài đặt phiên bản ứng dụng Google Maps mới nhất sẽ tự động nhận được tính năng này trong những ngày tới mà không cần thực hiện thêm thao tác nào.

Việc bổ sung chiếc xe đua McLaren vào Google Maps không chỉ củng cố mối quan hệ thương mại giữa hai bên mà còn mang đến cho người hâm mộ môn thể thao tốc độ một lựa chọn tùy chỉnh thú vị cho hành trình của họ.

Người dùng ủng hộ các đội đua khác có thể không muốn thay đổi biểu tượng, trong khi những người hâm mộ McLaren lại rất hào hứng. Nếu Google có thỏa thuận độc quyền với McLaren, khả năng thấy thêm nhiều xe đua khác sẽ rất hạn chế. Nhưng nếu Google hợp tác với Liberty Media và F1, có thể sẽ có cơ hội cho sự đa dạng hơn trong tương lai.