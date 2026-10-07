    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Công nghệThủ thuật

    Biến mũi tên chỉ đường Google Maps thành xe đua McLaren

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Google Maps cho phép người dùng thay biểu tượng điều hướng bằng xe đua McLaren, nhưng tính năng này chỉ xuất hiện trong thời gian giới hạn.

    Trong khuôn khổ các hoạt động quảng bá cho mùa giải Formula 1 hiện tại, Google Maps vừa công bố một bản cập nhật tạm thời nhằm cho phép người dùng thay thế biểu tượng điều hướng thông thường bằng mô hình 3D của chiếc xe đua đội McLaren.

    Biến mũi tên chỉ đường Google Maps thành xe đua McLaren - Ảnh 1.

    Biểu tượng xe đua McLaren có thể tạo hứng thú cho người lái xe

    ẢNH: K. VĂN

    Tính năng mới được phát triển trong khuôn khổ thỏa thuận tài trợ giữa Google và đội đua McLaren để chuẩn bị cho Giải đua xe Công thức 1 diễn ra ở Las Vegas (Mỹ). Tính năng mới sẽ chỉ hoạt động trong thời gian giới hạn, từ nay cho đến ngày 23.11.

    Để cài đặt biểu tượng siêu xe một chỗ ngồi, người dùng Google Maps có thể chạm vào hình ảnh hồ sơ, chọn Cài đặt > Xe của bạn và chọn biểu tượng xe McLaren trong thư viện. Biểu tượng xe đua McLaren được tối ưu hóa cho cả giao diện di động và hệ thống chiếu hình trong xe, hoạt động trên các ứng dụng iOS và Android, cũng như trên nền tảng Apple CarPlay và Android Auto. Người dùng sẽ có trải nghiệm trực quan trong suốt quá trình điều hướng.

    Biến mũi tên chỉ đường Google Maps thành xe đua McLaren - Ảnh 2.
    Biến mũi tên chỉ đường Google Maps thành xe đua McLaren - Ảnh 3.

    Ảnh đại diện McLaren sẽ chỉ được sử dụng đến hết ngày 23.11.2026

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Bản cập nhật này đang được triển khai theo từng giai đoạn trên máy chủ. Người dùng đã cài đặt phiên bản ứng dụng Google Maps mới nhất sẽ tự động nhận được tính năng này trong những ngày tới mà không cần thực hiện thêm thao tác nào.

    Việc bổ sung chiếc xe đua McLaren vào Google Maps không chỉ củng cố mối quan hệ thương mại giữa hai bên mà còn mang đến cho người hâm mộ môn thể thao tốc độ một lựa chọn tùy chỉnh thú vị cho hành trình của họ.

    Người dùng ủng hộ các đội đua khác có thể không muốn thay đổi biểu tượng, trong khi những người hâm mộ McLaren lại rất hào hứng. Nếu Google có thỏa thuận độc quyền với McLaren, khả năng thấy thêm nhiều xe đua khác sẽ rất hạn chế. Nhưng nếu Google hợp tác với Liberty Media và F1, có thể sẽ có cơ hội cho sự đa dạng hơn trong tương lai.

    Tin liên quan

    Cách người dùng báo cáo thông tin lên Google Maps

    Cách người dùng báo cáo thông tin lên Google Maps

    Google Maps có thể cảnh báo cảnh sát phía trước, mặc dù không dùng vệ tinh để theo dõi vị trí của lực lượng này.

    Khám phá thêm chủ đề

    Google maps Formula 1 tính năng mới ứng dụng di động McLaren

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận