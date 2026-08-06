Cristiano Ronaldo bất ngờ khoe garage siêu xe 'khủng', quy tụ loạt Ferrari, Bugatti

Cristiano Ronaldo vốn nổi tiếng với thú chơi xe đắt đỏ, nhưng hiếm khi công khai nơi cất giữ bộ sưu tập cá nhân. Vì vậy, loạt ảnh được tiền đạo người Bồ Đào Nha đăng tải trên mạng xã hội mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo đó, hình ảnh cho thấy Ronaldo xuất hiện giữa một garage được thiết kế như phòng trưng bày, với hệ thống đèn riêng và các xe bố trí thành từng khu vực. Anh không giới thiệu từng mẫu hay nhắc đến giá trị bộ sưu tập, chỉ viết ngắn gọn: "My toys", có nghĩa là những món đồ chơi của tôi.

Mặc dù vậy, những chi tiết ngoại hình vẫn giúp người mê xe dễ dàng nhận diện hàng loạt mẫu xe giới hạn, chỉ sản xuất vài trăm, thậm chí vài chục chiếc trên toàn cầu.

Garage quy tụ toàn siêu phẩm giới hạn

Chiếc Ferrari mà Ronaldo ngồi lên được nhiều trang ô tô nhận diện là Monza SP1, mẫu speedster một chỗ ngồi thuộc dòng Icona. Xe không có mui và kính chắn gió truyền thống, sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất 810 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ chỉ trong 2,9 giây.

Cristiano Ronaldo trong lần hiếm hoi hé lộ một phần garage cá nhân với hàng loạt siêu xe đắt giá ẢNH: THE SUN

Ngay bên cạnh là Ferrari Daytona SP3, một đại diện khác của dòng Icona. Mẫu xe này chỉ xuất xưởng 599 chiếc trên toàn cầu, dùng động cơ V12 dung tích 6,5 lít, có công suất 840 mã lực, tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 2,85 giây và đạt vận tốc tối đa hơn 340 km/giờ. Thiết kế Daytona SP3 gợi nhớ những mẫu xe đua đường trường Ferrari trong thập niên 1960.

Tuy nhiên, chiếc xe hiếm nhất xuất hiện trong ảnh phải kể đến Bugatti Centodieci. Dòng xe được phát triển để tri ân huyền thoại Bugatti EB110, chỉ có 10 chiếc được chế tạo thủ công và toàn bộ đã có chủ trước khi chính thức ra mắt. Xe trang bị động cơ W16 dung tích 8,0 lít, bốn bộ tăng áp tạo ra 1.600 mã lực, đạt khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,4 giây; tốc độ tối đa giới hạn ở 380 km/giờ.

Đứng gần Centodieci là mẫu xe anh em Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse màu nâu carbon. Mẫu roadster này sở hữu công suất 1.200 mã lực, vận tốc thiết kế đạt 410 km/giờ và từng lập kỷ lục tốc độ dành cho ô tô mui trần sản xuất thương mại. Chiếc xe này được Ronaldo mua trong năm 2016, sau chức vô địch Euro cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bộ sưu tập của CR7 quy tụ nhiều phiên bản giới hạn đến từ Ferrari, Bugatti và McLaren ẢNH: THE SUN

Ngoài ra, garage của siêu sao người Bồ Đào Nha còn có McLaren Speedtail với thân xe kéo dài, phần đuôi vuốt nhọn và cấu hình ba chỗ ngồi, trong đó ghế lái đặt ở trung tâm. Speedtail đạt tốc độ tối đa 403 km/giờ và chỉ được sản xuất 106 chiếc trên thế giới. Sự góp mặt của mẫu xe Anh quốc cho thấy bộ sưu tập của CR7 không chỉ tập trung vào Ferrari hay Bugatti, mà còn quy tụ những thiết kế đặc biệt của ngành ô tô hiện đại.

Khi siêu xe trở thành tài sản sưu tầm

Trước đây, trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông, C.Ronaldo từng thừa nhận mình không nhớ chính xác đang sở hữu bao nhiêu ô tô, chỉ ước tính khoảng 40 hoặc 41 chiếc. Anh cũng cho biết phần lớn được mua để sưu tầm, xem như một khoản đầu tư hơn là phương tiện sử dụng thường xuyên; Bugatti là một trong những thương hiệu anh đặc biệt yêu thích.

Cách nhìn đó phần nào lý giải vì sao garage của Ronaldo có nhiều mẫu xe sản xuất giới hạn. Với Centodieci, Daytona SP3, Monza SP1 hay Speedtail, giá trị không chỉ nằm ở công suất hoặc giá bán ban đầu. Số lượng ít, quyền mua dành cho nhóm khách hàng chọn lọc, cấu hình cá nhân hóa và lịch sử sở hữu đều có thể đẩy giá giao dịch lên cao.

Với Cristiano Ronaldo và nhiều người nổi tiếng, siêu xe không chỉ là phương tiện mà còn mang giá trị sưu tầm và thể hiện cá tính

ẢNH: THE SUN

Cũng vì vậy, rất khó chốt chính xác tổng giá trị bộ sưu tập. Các con số được truyền thông đưa ra dao động khá lớn, trong khi Cristiano Ronaldo chưa công bố danh sách đầy đủ. Giá niêm yết khi xe ra mắt cũng không phản ánh giá chuyển nhượng trên thị trường sưu tầm hiện nay.

Ba bức ảnh mới do đó không chỉ cho thấy mức độ giàu có của Cristiano Ronaldo. Chúng còn hé lộ một thú chơi vượt khỏi nhu cầu di chuyển, khi những cỗ máy tốc độ được giới siêu giàu xem như tác phẩm cơ khí, biểu tượng địa vị và tài sản có khả năng gia tăng giá trị.

Đáng chú ý, không chỉ CR7, nhiều ngôi sao bóng đá khác cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho ô tô. Lionel Messi kín tiếng hơn và hiếm khi công khai garage cá nhân, nhưng từng xuất hiện bên chiếc Maserati GranTurismo MC Stradale, bên cạnh Porsche Cayenne GTS Coupé có giấy tờ xác nhận từng thuộc sở hữu của ngôi sao Argentina.

Karim Benzema cũng được biết đến với garage có Bugatti Chiron, Veyron Pur Sang và Mercedes-Benz SLR McLaren; trong khi Pierre-Emerick Aubameyang thường gây chú ý bằng những chiếc Ferrari, Lamborghini được cá nhân hóa nổi bật. Siêu xe vì thế từ lâu đã trở thành một phần trong lối sống của giới cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, bộ sưu tập của Cristiano Ronaldo vẫn khác biệt nhờ quy tụ nhiều hypercar giới hạn, trong đó có những mẫu xe ngay cả giới siêu giàu cũng không dễ có được suất mua.