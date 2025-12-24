Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh

Tuấn Minh
Tuấn Minh
24/12/2025 22:48 GMT+7

Tối 24.12, hàng ngàn người dân và du khách có mặt tại các khu vực trung tâm Hà Nội để đón mùa Giáng sinh 2025 trong tiết trời se lạnh.

'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 1.

Nhà thờ Lớn (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) rực rỡ trong đêm Giáng sinh với nhiều đèn hoa trang trí. Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại thời điểm 20 giờ ngày 24.12, hàng nghìn người đã có mặt tại khu vực này để cùng chiêm ngưỡng khoảnh khắc thiêng liêng của mùa Giáng sinh 2025

ẢNH: TUẤN MINH

'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 2.
'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 3.
'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 4.

Các tuyến phố quanh Nhà thờ Lớn như phố Nhà Chung, phố Nhà Thờ đông kín người. Nhiều gia đình có con nhỏ phải bồng lên vai mới có thể di chuyển

ẢNH: TUẤN MINH

'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 5.
'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 6.
'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 7.

Một số quán cà phê và hàng ăn quanh khu vực này kín khách. "Dù chúng tôi có mở thêm không gian để đón khách nhưng từ 18 giờ hôm nay đã kín bàn", nhân viên một quán cà phê trên phố Nhà Chung cho hay

ẢNH: TUẤN MINH

'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 8.
'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 9.
'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 10.

Tiết mục thánh ca được biểu diễn phía cửa chính nhà thờ thu hút sự quan tâm của người dân

ẢNH: TUẤN MINH

'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 11.
'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 12.
'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 13.

Tại Nhà thờ Hàm Long (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều người dân cũng có mặt từ sớm để đón chờ đêm Giáng sinh 2025

ẢNH: TUẤN MINH

'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 14.

Người dân ngồi nghe giảng kinh thánh phía trong nhà thờ

ẢNH: TUẤN MINH

'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 15.

Gia đình ông Đỗ Đức Liên (70 tuổi) năm nào cũng tới Nhà thờ Hàm Long để đón Giáng sinh. "Không khí ở đây luôn làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng vào dịp này. Tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của mọi người khi tới đây", ông Liên nói

ẢNH: TUẤN MINH

'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 16.
'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 17.
'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 18.

Ngoài các nhà thờ, nhiều trung tâm thương mại cũng trang hoàng để đón Giáng sinh. Trong ảnh, người dân và du khách thích thú chụp ảnh với tiểu cảnh trang trí rực rỡ tại trung tâm thương mại Tràng Tiền

ẢNH: TUẤN MINH

'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh- Ảnh 19.

Anh Viko (23 tuổi, quốc tịch Belarus) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn với bộ đồ ông già Noel. "Dù ở quê nhà tôi cũng tổ chức Giáng sinh nhưng tôi cảm nhận rõ được không khí sôi động của người dân Hà Nội vào dịp này. Tôi đã chuẩn bị một túi quà để tặng mọi người", anh Viko chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

