'Biển người' đổ về trung tâm Hà Nội đêm Giáng sinh

Các tuyến phố quanh Nhà thờ Lớn như phố Nhà Chung, phố Nhà Thờ đông kín người. Nhiều gia đình có con nhỏ phải bồng lên vai mới có thể di chuyển
ẢNH: TUẤN MINH
Một số quán cà phê và hàng ăn quanh khu vực này kín khách. "Dù chúng tôi có mở thêm không gian để đón khách nhưng từ 18 giờ hôm nay đã kín bàn", nhân viên một quán cà phê trên phố Nhà Chung cho hay
ẢNH: TUẤN MINH
Tiết mục thánh ca được biểu diễn phía cửa chính nhà thờ thu hút sự quan tâm của người dân
ẢNH: TUẤN MINH
Tại Nhà thờ Hàm Long (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều người dân cũng có mặt từ sớm để đón chờ đêm Giáng sinh 2025
ẢNH: TUẤN MINH
Ngoài các nhà thờ, nhiều trung tâm thương mại cũng trang hoàng để đón Giáng sinh. Trong ảnh, người dân và du khách thích thú chụp ảnh với tiểu cảnh trang trí rực rỡ tại trung tâm thương mại Tràng Tiền
ẢNH: TUẤN MINH
