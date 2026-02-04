Biến nơi ở thành 'boong ke', giao dịch ma túy qua khe cửa

Ngày 4.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Sơn (30 tuổi, ở P.Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn ẢNH: MINH CHÂU

Trước đó, hồi đầu tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ Nguyễn Hữu Sơn và khám xét nơi ở của Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 1,5 kg ma túy các loại cùng nhiều bộ dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Theo cơ quan công an, số ma túy này được Sơn chia nhỏ thành nhiều gói, cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Đáng chú ý, Nguyễn Hữu Sơn đã biến nơi ở của mình thành một "boong ke" kiên cố, lắp đặt hệ thống cảnh báo để giám sát mọi hoạt động xung quanh.

Sơn chỉ giao dịch ma túy thông qua một khe cửa hẹp và luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, khi phát hiện dấu hiệu bất thường thì nhanh chóng bỏ trốn...

Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sơn thường xuyên cố thủ trong nhà, khóa cửa, hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài, gây nhiều khó khăn cho công tác theo dõi, tiếp cận và đấu tranh của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ tích cực của người dân địa phương, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã tổ chức đột kích thành công và bắt giữ Sơn.

Tang vật được công an thu giữ ẢNH: MINH CHÂU

Làm việc với cơ quan công an, với đầy đủ chứng cứ, Nguyễn Hữu Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.