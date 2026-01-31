Đào hầm, đặt container giữa vườn cây để 'nuôi' người nghiện ma túy

Ngày 31.1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 29.1, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Phòng Phòng chống tội phạm vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) và Công an xã Bình Sơn tiến hành kiểm tra khu vườn cây cảnh tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn.

Lực lượng chức năng đột kích vườn cây cảnh trong đêm triệt phá tụ điểm ma túy ẢNH: MINH CHÂU

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang ông Bùi Văn Thiện (47 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một lán trại dựng trong vườn cây của Thiện.

Tại thời điểm bị phát hiện, trong lán trại còn có 6 người khác, gồm: Trần Văn Toàn (27 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Đồng Nai), Nguyễn Viết Quốc Lam (36 tuổi), Đặng Đức Quang (42 tuổi), Nguyễn Văn Rịa (26 tuổi), Võ Hoàng Dỹ (31 tuổi) và Lê Văn Thuận (34 tuổi, cùng ở xã Bình Sơn).

Tang vật nghi là ma túy được công an thu giữ tại hiện trường ẢNH: MINH CHÂU

Khi tổ công tác ập vào kiểm tra, những người này đã tìm cách đập vỡ các dụng cụ sử dụng ma túy và bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, bắt giữ toàn bộ nhóm người liên quan.

Công an làm việc với Bùi Văn Thiện ẢNH: MINH CHÂU

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bùi Văn Thiện về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 7 người đều dương tính với chất ma túy.

Đào hầm trú ẩn, đặt container tại nơi sử dụng ma túy

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, lợi dụng địa hình phức tạp, khu vực vắng người qua lại, Bùi Văn Thiện đã chiếm giữ trái phép khu đất hơn 1.000 m² tại thôn Mỹ Tân để dựng nhà chòi, đào hầm trú ẩn, đặt container làm kho chứa đồ và biến nơi này thành điểm tụ tập, sử dụng ma túy.

7 người liên quan đến tụ điểm ma túy tại vườn cây cảnh ở xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị công an bắt giữ ẢNH: MINH CHÂU

Không dừng lại ở đó, Thiện còn lôi kéo nhiều người nghiện tại địa phương đến ăn ở, sử dụng ma túy miễn phí. Đổi lại, những người này phải làm việc theo sự chỉ đạo của Thiện mà không được trả công.

Làm việc với cơ quan công an, một số người liên quan khai nhận, được giao nhiệm vụ canh gác, cảnh giới, liên lạc khi có người đến mua bán ma túy.

Theo cơ quan công an, đây là tụ điểm ma túy phức tạp, hoạt động trong thời gian dài, gây dư luận xấu và bức xúc trong nhân dân trên địa bàn xã Bình Sơn.

Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Các đối tượng được Thiện nuôi ăn, cho ở, cho sử dụng ma túy và sẵn sàng làm việc theo sự chỉ đạo của Thiện. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, lực lượng chức năng đã tổ chức triệt phá dứt điểm tụ điểm này".

Bùi Văn Thiện xây hầm ở khu đất chiếm giữ trái phép tại thôn Mỹ Tân làm kho chứa đồ và biến nơi này thành điểm tụ tập, sử dụng ma túy ẢNH: MINH CHÂU

Việc kịp thời phát hiện, triệt phá thành công tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nói trên thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Bình Sơn trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, giúp người dân địa phương yên tâm sinh hoạt, ổn định lao động và sản xuất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.