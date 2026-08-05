Biên phòng nhận nuôi bé trai mồ côi sau vụ điện giật làm cha mẹ tử vong

Chiều 5.8, Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động (thuộc Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ nhận cháu Lê Viết Hồng Pháp (10 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) làm "Con nuôi đồn biên phòng", sau khi cả cha lẫn mẹ cháu tử vong trong vụ điện giật xảy ra cuối tháng 7.

Cháu Lê Viết Hồng Pháp là con của vợ chồng anh Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và chị Ngô Thị Thạnh (39 tuổi), nạn nhân trong vụ điện giật thương tâm xảy ra tại nhà riêng.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, tặng quà cho 2 anh em Lê Viết Hồng Anh và Lê Viết Hồng Pháp ẢNH: HUỲNH CHÍN

Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tặng cháu Pháp 1 chiếc xe đạp và hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng.

Tập đoàn Karma tại Hội An hỗ trợ 5 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng học tập. Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động cũng cam kết hỗ trợ cháu Pháp 500.000 đồng mỗi tháng cho đến khi hoàn thành chương trình lớp 12.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết việc nhận cháu Lê Viết Hồng Pháp làm "Con nuôi đồn biên phòng" là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với gia đình và giúp cháu vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn đề nghị Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đồng hành, thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cháu Pháp trong quá trình học tập, sinh hoạt.

Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ cần quan tâm, giúp cháu sớm vượt qua cú sốc tâm lý sau khi mất cả cha lẫn mẹ, từng bước ổn định cuộc sống và có thêm động lực tiếp tục đến trường.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 30.7, anh Lê Ngọc Tuấn leo lên mái nhà để bắn tôn. Trong lúc làm việc, dây điện bị rò rỉ, truyền điện vào mái tôn khiến anh Tuấn bị điện giật tử vong.

Thời điểm xảy ra sự việc, chị Ngô Thị Thạnh đang buôn bán tại chợ. Khi nghe người dân báo tin chồng gặp nạn trên mái nhà, chị Thạnh lập tức chạy về kiểm tra.

Phát hiện chồng nằm bất tỉnh, chị Thạnh chạy đến cứu nhưng do không biết phần mái tôn đang nhiễm điện nên đã chạm vào và bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Lúc này, một người dân có mặt đã tìm cách cứu vợ chồng anh Tuấn nhưng không kịp. Cả 2 nạn nhân đều không qua khỏi.

Vợ chồng anh Tuấn mất đi để lại người mẹ già gần 80 tuổi cùng 2 con trai. Trong đó, Lê Viết Hồng Anh đang học năm thứ 2 đại học, còn Lê Viết Hồng Pháp chuẩn bị bước vào lớp 5.