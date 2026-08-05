THACO rót hơn 12.300 tỉ đồng phát triển sâm Ngọc Linh ở Đà Nẵng

Ngày 5.8, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực tế vùng trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh.

Đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng sâm Ngọc Linh của một hộ dân tiêu biểu tại địa phương, tiếp đó khảo sát và làm việc tại Trạm dược liệu Trà Linh thuộc Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) thuộc Tập đoàn THACO cho biết giai đoạn 2027 - 2032, doanh nghiệp dự kiến đầu tư hơn 12.300 tỉ đồng để phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu với diện tích hơn 1.000 ha.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (ở giữa), thăm mô hình trồng sâm Ngọc Linh của một hộ dân tiêu biểu tại địa phương ẢNH: V.T

Theo đại diện THACO AGRI, tháng 6.2026, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề xuất dự án trên diện tích 3.600 ha. Sau đó, Sở NN-MT thành phố Đà Nẵng đã chủ trì kiểm tra thực tế quy hoạch sử dụng đất và hiện trạng rừng trong khu vực được đề xuất.

Đến ngày 20.7, trên cơ sở kết quả khảo sát hiện trạng rừng và quy hoạch sử dụng đất tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Sở NN-MT cùng THACO AGRI thống nhất đề xuất điều chỉnh diện tích quy hoạch thực hiện dự án còn 1.200 ha. Trong đó, 573 ha thuộc địa bàn xã Trà Linh và 627 ha thuộc xã Trà Tập.

Dự kiến đến tháng 12.2026, công tác bàn giao đất cho nhà đầu tư sẽ hoàn thành.

Dự án trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu của THACO AGRI có tổng vốn đầu tư dự kiến 12.300 tỉ đồng, được phân kỳ thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2032.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027, doanh nghiệp sẽ đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất và triển khai trồng khoảng 70 ha. Giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục đầu tư hạ tầng, mở rộng diện tích trồng lên 760 ha. Trong 2 năm 2031 - 2032, dự án sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng và trồng thêm 320 ha.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giao các sở ngành liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ; cần xây dựng lộ trình cụ thể cho từng phần việc, phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư và bàn giao mặt bằng theo kế hoạch, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị liên quan trong công tác duy trì nguồn gen gốc và phát triển nguồn giống sâm Ngọc Linh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu không chỉ là một dự án đầu tư nông nghiệp mà còn là định hướng chiến lược nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực miền núi; tạo sinh kế bền vững cho người dân; góp phần bảo tồn nguồn gen quý và xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu xây dựng lộ trình phát triển theo hướng trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu, bảo tồn, sản xuất giống và chuyển giao công nghệ liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Bên cạnh đó, trung tâm cần chủ động mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học trong, ngoài nước nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu có giá trị.