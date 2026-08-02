Hơn 200 chuyên gia chung sức gỡ ‘nút thắt’ đưa sâm Ngọc Linh ra thế giới

Sáng 2.8, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Sâm Ngọc Linh - từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu" với sự tham gia của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, trồng, chế biến, phát triển sản phẩm từ sâm.

Hội thảo là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng năm 2026, tạo diễn đàn trao đổi khoa học, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp phát triển và khai thác hiệu quả giá trị của sâm Ngọc Linh. Đồng thời, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cơ quan quản lý nhà nước.

Hội thảo khoa học quốc tế "Sâm Ngọc Linh - từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu", với sự tham gia của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế là các chuyên gia, nhà khoa học ẢNH: NGỌC THƠM

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết những năm qua công tác bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh cùng các loại dược liệu trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây (nay là thành phố Đà Nẵng); đồng thời phê duyệt Đề án phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại Quảng Nam trước đây, lấy sâm Ngọc Linh làm cây dược liệu chủ lực.

Trên cơ sở các định hướng quan trọng của Chính phủ, thành phố đã chủ động xây dựng, ban hành nhiều chương trình, đề án, cơ chế, chính sách phù hợp nhằm bảo tồn, phát triển vùng trồng; đẩy mạnh sản xuất sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu có tiềm năng.

Theo ông Bửu, thành phố cũng tích cực phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia, cấp thành phố, tập trung vào bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu nhân giống, chế biến, phát triển sản phẩm và bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, việc phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Quy mô sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng; chuỗi liên kết giữa người dân, doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu chưa chặt chẽ; công nghệ chế biến sâu chưa phát triển mạnh; công tác bảo vệ tài nguyên dược liệu vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, ông Bửu đánh giá hội thảo có ý nghĩa quan trọng, tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu; đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác trong nghiên cứu, nuôi trồng, chế biến và thương mại hóa các sản phẩm dược liệu có giá trị cao.

"Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có giá trị thực tiễn của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình phát triển sâm Ngọc Linh, dược liệu trong thời gian tới", ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Các nội dung được thảo luận tại hội thảo tập trung vào bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu; nghiên cứu, sản xuất và chế biến sâu; tiêu chuẩn hóa chất lượng; phát triển thị trường, thương mại hóa sản phẩm; bảo đảm an ninh sâm Ngọc Linh và nguồn dược liệu.

Hội thảo cũng giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học về sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu, qua đó làm rõ tiềm năng, lợi thế của loại sâm đặc hữu này trong phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp tập trung đánh giá thực trạng, tiềm năng, những thách thức trong phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu; đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị của nguồn tài nguyên đặc hữu này.

Những kinh nghiệm quốc tế được xem là cơ sở tham khảo quan trọng, góp phần định hướng phát triển sâm Ngọc Linh của Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Các ý kiến tại hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy triển khai Đề án phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại Đà Nẵng, trong đó xác định sâm Ngọc Linh là cây dược liệu chủ lực.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được 126 hợp chất, trong đó có 87 hợp chất saponin trong các bộ phận của sâm Ngọc Linh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thông qua hội thảo, thành phố Đà Nẵng hướng đến tăng cường hợp tác giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa sâm Ngọc Linh, dược liệu; quảng bá, xúc tiến đầu tư và ký kết hợp tác.

Đồng thời, mong muốn khẳng định vai trò là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế về dược liệu của khu vực miền Trung và cả nước; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm có giá trị khoa học, kinh tế và thương mại cao, từng bước xây dựng thương hiệu dược liệu Việt Nam có vị thế trên thị trường quốc tế.