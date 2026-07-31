Đà Nẵng: Đất đá tràn xuống khu dân cư, nguy cơ sạt lở ‘cực kỳ nguy hiểm'

Đất đá tràn vào vườn, chuồng trại

Ngày 31.7, ghi nhận tại khu vực dự án Trung tâm đào tạo lái xe ô tô ở thôn An Phú (xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng), nhiều vị trí đất, đá từ khu vực thi công đã tràn xuống khu dân cư và đất sản xuất của người dân.

Theo phản ánh của người dân, trận mưa giông lớn xảy ra vào tối 29.7 đã khiến một lượng lớn đất, đá từ công trình theo dòng nước chảy xuống các khu vực thấp hơn. Đất đá tràn qua đường dân sinh, ruộng đồng, chảy ra kênh mương, thậm chí vùi lấp một phần vườn và khu vực chuồng trại của các hộ dân sống gần dự án.

Sau trận mưa lớn, đất đá từ dự án Trung tâm đào tạo lái xe ô tô ở thôn An Phú tràn xuống nhà dân ẢNH: NGỌC THƠM

Có nhà nằm ngay cạnh dự án, ông Nguyễn Văn Tám cho biết khoảng 19 - 20 giờ tối 29.7, mưa lớn bất ngờ cuốn theo đất, đá từ khu vực công trình chảy xuống gần nhà. Các thành viên trong gia đình đã nhanh chóng đắp đất, ngăn dòng nhằm hạn chế đất đá tràn vào khuôn viên.

"Tối hôm đó, cả nhà phải ra đắp, chặn dòng nước để không cho đất đá trôi vào vườn. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, một lượng lớn đất đá vẫn theo nước chảy vào khu vực chuồng trại nên gia đình đã báo cho đơn vị thi công", ông Tám nói.

Dù chưa xảy ra thiệt hại lớn về tài sản, song điều khiến gia đình ông Tám lo lắng là ngôi nhà nằm sát dự án, trong khi khu vực tập kết đất, đá cao hơn mái nhà vài mét.

Theo người dân, thời gian gần đây thường xuất hiện những trận mưa giông bất ngờ, nhất là vào ban đêm. Trong trường hợp mưa lớn kéo dài, đất đá bị ngấm nước có thể tiếp tục trôi hoặc sạt xuống khu dân cư, đe dọa an toàn của các hộ dân sống phía dưới.

Ông Tám cho hay đất được tập kết ở vị trí cao, trong khi nhà ở ngay phía dưới nên gia đình luôn trong tình trạng thấp thỏm. Nếu mưa lớn xảy ra vào ban đêm, người dân rất khó phát hiện và ứng phó kịp thời.

Không chỉ gia đình ông Tám, một số hộ dân sống xung quanh cũng phản ánh tình trạng đất đá tràn vào vườn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất. Người dân mong muốn chủ đầu tư sớm có giải pháp xử lý căn cơ, thay vì chỉ thực hiện các biện pháp tạm thời sau mỗi đợt mưa.

Kiến nghị sớm có phương án khắc phục

Ghi nhận thực tế tại công trình cho thấy dự án đang thực hiện san lấp mặt bằng và hoàn thiện khối nhà chức năng. Khối lượng thi công hiện đạt khoảng 20%.

Tuy nhiên, khu vực xung quanh dự án chưa được đầu tư hệ thống rào chắn hoặc tường chắn kiên cố nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân lân cận. Trong khi đó, một lượng lớn đất, đá dư thừa được tập kết tại một số vị trí cao hơn khu dân cư.

Tại nhiều vị trí trên bờ ta luy, nước mưa đã tạo thành các rãnh xói mòn, kéo dài từ khu vực dự án xuống nhà dân, đường dân sinh và đất ruộng. Một số khuôn viên vườn của người dân xuất hiện tình trạng đất đá tràn vào sau các đợt mưa lớn.

Người dân lo lắng nếu mưa lớn kéo dài, lượng lớn đất đá từ dự án sẽ tràn xuống nhà dân ẢNH: NGỌC THƠM

Chiều 30.7, chủ đầu tư đã bố trí một xe múc để đào các rãnh thu gom, dẫn nước mưa nhằm hạn chế tình trạng nước cuốn theo đất đá chảy vào khu dân cư.

Tuy nhiên, theo người dân, đây chỉ là giải pháp trước mắt. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn, lượng đất đá tập kết trên cao vẫn có thể theo dòng nước tràn xuống các khu vực phía dưới.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Công an xã Quế Sơn Trung đã cử đoàn công tác đến kiểm tra hiện trạng và có báo cáo, kiến nghị gửi Đảng ủy, UBND xã về nguy cơ sạt lở tại dự án Trung tâm đào tạo lái xe ô tô.

Theo báo cáo, dự án mới thực hiện công tác đào đắp, trong khi kết cấu nền đất còn yếu. Qua nhiều đợt mưa, đất đã bị ngấm nước, trạng thái vật lý chuyển sang thể nhão và có nguy cơ sụt trượt.

Tình trạng này được đánh giá đang đặt các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực dự án vào vùng có nguy cơ sạt lở đất "cực kỳ nguy hiểm", nhất là trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục có mưa lớn.

Nếu xảy ra sụt trượt với khối lượng lớn, đất đá có thể vùi lấp khu vực phía dưới, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Báo cáo của Công an xã Quế Sơn Trung cũng cho rằng, với khối lượng đất, đá dư thừa đang được tập kết khá lớn, các giải pháp tạm thời hiện nay chưa tương xứng với nguy cơ có thể xảy ra.

Trước tình hình trên, Công an xã Quế Sơn Trung kiến nghị Đảng ủy, UBND xã sớm chỉ đạo Phòng Kinh tế và các cơ quan chuyên môn kiểm tra, yêu cầu Công ty CP đầu tư và phát triển Long Hân (chủ đầu tư dự án) xây dựng phương án khắc phục cụ thể, đồng thời cam kết tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư được đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng; cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh trong trường hợp xảy ra tình huống xấu.

Chính quyền địa phương cũng cần thường xuyên kiểm tra tiến độ khắc phục của doanh nghiệp, yêu cầu thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, không để người dân tiếp tục sống trong tâm trạng bất an, bức xúc.