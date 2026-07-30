Số vàng của cán bộ đi B lưu lạc hơn 50 năm, Đà Nẵng tìm người nhận

Ngày 30.7, chính quyền các địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương rà soát, tìm kiếm thân nhân của hai cán bộ đi B quê Quảng Nam cũ, trong đó có người hơn 50 năm qua vẫn chưa có thông tin để trao trả hồ sơ, kỷ vật đang được lưu giữ.

Ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng - trước đây là xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ), cho biết địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các thôn rà soát, nắm bắt thông tin về thân nhân ông Nguyễn Văn Kim (Tống), một cán bộ đi B quê tại địa phương nhưng đến nay chưa xác định được người nhận.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết đã đăng thông báo tìm kiếm, xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B ẢNH: Đ.C

Trước đó, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Hà Nội) thông báo đơn vị đang lưu giữ vàng (huy hiệu, kỷ vật) của 3 cán bộ đi B với đầy đủ thông tin họ tên, quê quán, địa chỉ, nhưng sau hơn 50 năm vẫn chưa tìm được thân nhân để trao trả. Trong số này có 2 người quê tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Văn Kim (Tống), sinh ngày 1.10.1925, quê xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (địa danh cũ trước năm 1975).

Thông tin lưu trữ cho biết cha ông là Nguyễn Văn Thuấn, mẹ là Nguyễn Thị Thuẫn, vợ là Đoàn Thị Thâu. Anh chị em trong gia đình gồm Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Thị Tữa, Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Lập.

Ông Kim đi B ngày 26.12.1961. Trước khi vào Nam làm nhiệm vụ, ông công tác tại Tổng công ty xuất nhập khẩu nông lâm thổ sản.

Người thứ 2 là ông Nguyễn Đông (Nguyễn Hữu Phán), quê xã Duy Phương, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (địa danh hành chính cũ trước năm 1975).

Theo hồ sơ, ông Đông có mẹ và hai em trai, có vợ con nhưng chưa rõ tên; cha mất sớm. Ông được kết nạp Đảng ngày 10.7.1941 và trở thành đảng viên chính thức ngày 15.10.1941. Hồ sơ hiện không có thông tin về năm sinh, ngày vào Nam và đơn vị công tác trước khi đi B.

Liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Đông, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin vào chiều 29.7, địa phương đã tiến hành rà soát, đồng thời hỏi thăm nhiều người lớn tuổi tại địa bàn nhưng chưa có manh mối về thân nhân của ông Đông.

"Xã Nam Phước đã gửi thông tin nhờ Hội đồng gia tộc Nguyễn Hữu hỗ trợ tìm kiếm, hy vọng sớm có kết quả", ông Khánh cho biết.

Trước đó, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết đã đăng thông báo tìm kiếm, xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố.

Hiện Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng đang bảo quản 1.104 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B có quê quán tại tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng cũ, nhưng chưa xác định được cán bộ đi B hoặc thân nhân để thực hiện trao trả.