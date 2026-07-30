Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Số vàng của cán bộ đi B lưu lạc hơn 50 năm, Đà Nẵng tìm người nhận

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Có đầy đủ họ tên, quê quán và thông tin gia đình, nhưng sau hơn 50 năm, số vàng cùng kỷ vật của một số cán bộ đi B vẫn chưa tìm được người nhận.

Ngày 30.7, chính quyền các địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương rà soát, tìm kiếm thân nhân của hai cán bộ đi B quê Quảng Nam cũ, trong đó có người hơn 50 năm qua vẫn chưa có thông tin để trao trả hồ sơ, kỷ vật đang được lưu giữ.

Ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng - trước đây là xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ), cho biết địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các thôn rà soát, nắm bắt thông tin về thân nhân ông Nguyễn Văn Kim (Tống), một cán bộ đi B quê tại địa phương nhưng đến nay chưa xác định được người nhận.

Số vàng của cán bộ đi B lưu lạc hơn 50 năm, Đà Nẵng tìm người nhận- Ảnh 1.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết đã đăng thông báo tìm kiếm, xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B

ẢNH: Đ.C

Trước đó, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Hà Nội) thông báo đơn vị đang lưu giữ vàng (huy hiệu, kỷ vật) của 3 cán bộ đi B với đầy đủ thông tin họ tên, quê quán, địa chỉ, nhưng sau hơn 50 năm vẫn chưa tìm được thân nhân để trao trả. Trong số này có 2 người quê tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Văn Kim (Tống), sinh ngày 1.10.1925, quê xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (địa danh cũ trước năm 1975).

Thông tin lưu trữ cho biết cha ông là Nguyễn Văn Thuấn, mẹ là Nguyễn Thị Thuẫn, vợ là Đoàn Thị Thâu. Anh chị em trong gia đình gồm Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Thị Tữa, Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Lập.

Ông Kim đi B ngày 26.12.1961. Trước khi vào Nam làm nhiệm vụ, ông công tác tại Tổng công ty xuất nhập khẩu nông lâm thổ sản.

Người thứ 2 là ông Nguyễn Đông (Nguyễn Hữu Phán), quê xã Duy Phương, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (địa danh hành chính cũ trước năm 1975).

Theo hồ sơ, ông Đông có mẹ và hai em trai, có vợ con nhưng chưa rõ tên; cha mất sớm. Ông được kết nạp Đảng ngày 10.7.1941 và trở thành đảng viên chính thức ngày 15.10.1941. Hồ sơ hiện không có thông tin về năm sinh, ngày vào Nam và đơn vị công tác trước khi đi B.

Liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Đông, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin vào chiều 29.7, địa phương đã tiến hành rà soát, đồng thời hỏi thăm nhiều người lớn tuổi tại địa bàn nhưng chưa có manh mối về thân nhân của ông Đông.

"Xã Nam Phước đã gửi thông tin nhờ Hội đồng gia tộc Nguyễn Hữu hỗ trợ tìm kiếm, hy vọng sớm có kết quả", ông Khánh cho biết.

Trước đó, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết đã đăng thông báo tìm kiếm, xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố.

Hiện Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng đang bảo quản 1.104 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B có quê quán tại tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng cũ, nhưng chưa xác định được cán bộ đi B hoặc thân nhân để thực hiện trao trả.

Tin liên quan

Đà Nẵng tìm chủ nhân cho hơn 1.100 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B

Đà Nẵng tìm chủ nhân cho hơn 1.100 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đang tìm kiếm, xác minh thông tin nhằm đưa hơn 1.100 bản sao hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B trở về với đúng người, đúng gia đình.

Cán bộ đi B được nhận bồi thường 3,2 tỉ đồng sau 32 năm khiếu nại

Kiến nghị kỷ luật người chậm trễ giải quyết quyền lợi cho cán bộ đi B

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng cán bộ đi B Kỷ vật hồ sơ Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Trung tâm Lưu trữ quốc gia

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận