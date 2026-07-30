Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhận thêm nhiệm vụ mới

Chiều 30.7, tại hội trường Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Đoàn Duy Tân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: NGỌC THƠM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết việc được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao trọng trách là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với cá nhân, nhất là trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ, đề án, chương trình trọng tâm, mang tính chiến lược và cấp thiết.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, Đảng ủy sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và năng lực tham mưu của các cơ quan Đảng thành phố.