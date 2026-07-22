Đà Nẵng kiện toàn loạt vị trí lãnh đạo chủ chốt

Sáng 22.7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn nhiều vị trí lãnh đạo tại các cơ quan Đảng, chính quyền và đơn vị sự nghiệp của thành phố.

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng đối với ông Mai Văn Tư, Phó giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng, cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao quyết định điều động, bổ nhiệm loạt lãnh đạo chủ chốt ẢNH: VĂN TOÀN

Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Nguyễn Hữu Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Nha nhiệm kỳ 2026 - 2031, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Nguyễn Thành Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Hà Nha; đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đối với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng, đến nhận công tác để giới thiệu bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố, vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng với thời hạn 5 năm.

Đồng thời, ông Nguyễn Minh Huy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố với thời hạn 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên của Đảng. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lần này nhằm củng cố các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại cơ sở cũng như các cơ quan tham mưu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn, sẽ nhanh chóng tiếp cận môi trường mới, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh yêu cầu các cán bộ khẩn trương tiếp nhận, bàn giao và triển khai ngay công việc, bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong hoạt động của bộ máy lãnh đạo; đồng thời phát huy tinh thần đổi mới, quyết liệt, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung và sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.