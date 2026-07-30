Đà Nẵng tìm chủ nhân cho hơn 1.100 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B

Ngày 30.7, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết đã đăng thông báo tìm kiếm, xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B (những người từ miền Bắc tình nguyện di chuyển vào miền Nam làm nhiệm vụ trong giai đoạn từ năm 1959 - 1975) đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, các hồ sơ, kỷ vật hiện được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng, được tiếp nhận từ nguồn tài liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng ẢNH: Đ.C

Hiện Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố đang bảo quản 1.104 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B có quê quán tại tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ), song chưa xác định được cán bộ đi B hoặc thân nhân để thực hiện việc trao trả.

Các cán bộ đi B có hồ sơ, kỷ vật đang được lưu giữ chủ yếu là y sĩ, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo... đi B theo con đường dân sự, do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.

Thông báo không bao gồm hồ sơ của quân đội và bộ đội đi B thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Để thông tin rộng rãi về các hồ sơ, kỷ vật đang được bảo quản, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, xác minh cán bộ đi B hoặc thân nhân, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành và cơ quan trực thuộc UBND thành phố phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ tìm kiếm, xác minh và trao trả hồ sơ, kỷ vật đến đúng chủ nhân hoặc thân nhân.

Việc tìm kiếm, trao trả nhằm góp phần tri ân những người có công với cách mạng, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và đưa những hồ sơ, kỷ vật có giá trị lịch sử, tinh thần trở về với gia đình của các cán bộ đi B.

Sở Nội vụ cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức thông tin, tuyên truyền về các hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B; hỗ trợ xác minh địa chỉ cư trú của cán bộ đi B hoặc thân nhân trên địa bàn.

Các địa phương được đề nghị niêm yết danh sách tại trụ sở cơ quan, nhà sinh hoạt cộng đồng; đồng thời đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử và các nền tảng thông tin chính thức để người dân thuận tiện tiếp cận, cung cấp thông tin và phối hợp xác minh.

Đà Nẵng tìm chủ nhân cho hơn 1.100 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B ẢNH: Đ.C

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố hỗ trợ thông tin rộng rãi danh sách cán bộ đi B của thành phố Đà Nẵng đến các cơ quan, tổ chức, địa phương và người dân trên địa bàn; phối hợp xác minh thông tin, tìm kiếm thân nhân và hỗ trợ thực hiện việc trao trả.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng được giao làm đầu mối cung cấp, tiếp nhận, đối chiếu thông tin; hướng dẫn thủ tục và phối hợp trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B.

Danh sách hồ sơ cán bộ đi B đang được lưu giữ đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng.