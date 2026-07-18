Xử lý sạt lở đèo Prenn và nhiều tuyến quốc lộ ở Lâm Đồng trước mùa mưa

Hạ tải ta luy đèo Prenn phòng ngừa sạt lở

Ngày 17.7, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đang tổ chức phá dỡ các khối đá mồ côi, san gạt đất để hạ tải mái ta luy phía trên đèo Prenn, phòng ngừa nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đang đến gần.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng phá dỡ các khối đá mồ côi, san gạt đất để hạ tải mái ta luy trên đèo Prenn, chủ động phòng ngừa nguy cơ sạt lở trước cao điểm mùa mưa ẢNH: LÂM VIÊN

Mái ta luy dương cao hàng chục mét, đoạn gần cầu Datanla trên đèo Prenn đang được hạ tải nhằm giảm nguy cơ sạt trượt trong mùa mưa bão ẢNH: LÂM VIÊN

Khu vực được xử lý nằm trên ta luy dương cao hàng chục mét, đoạn từ cầu Datanla đến gần bãi xe Khu du lịch Datanla. Đây là vị trí từng xảy ra sạt trượt nghiêm trọng vào cuối năm 2025, ảnh hưởng đến việc lưu thông qua tuyến đèo - cửa ngõ chính vào Đà Lạt.

Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện phải điều tiết phương tiện lưu thông trên 2 làn đường với chiều dài gần 400 m để bảo đảm an toàn.

Các phương tiện lưu thông qua đoạn thi công dài gần 400 m trên đèo Prenn được điều tiết trên 2 làn đường để bảo đảm an toàn ẢNH: LÂM VIÊN

Phân luồng giao thông phục vụ công tác xử lý sạt lở trên đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, đèo Prenn được đầu tư nâng cấp, mở rộng từ 2 lên 4 làn xe với tổng kinh phí hơn 550 tỉ đồng và đưa vào khai thác từ năm 2024. Tuy nhiên, trong hai tháng cuối năm 2025, nhiều vị trí trên tuyến xuất hiện sạt lở nghiêm trọng, buộc cơ quan chức năng phải tạm thời đóng đèo để khắc phục, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Khẩn trương xử lý sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ

Song song với việc xử lý sạt lở đèo Prenn, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng loạt nhiều công trình khẩn cấp trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Trên quốc lộ 27, tuyến kết nối Lâm Đồng với Đắk Lắk, đơn vị thi công đang sửa chữa mặt đường và xử lý sạt lở đoạn từ Km87+300 đến Km191. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10.2026.

Đối với quốc lộ 27C, tuyến nối phố biển Nha Trang với phố hoa Đà Lạt, các đơn vị đang khẩn trương thi công rọ đá tại nhiều vị trí để phòng chống sạt lở, đồng thời sửa chữa mặt đường và hoàn thiện hệ thống thoát nước trên đoạn từ Km65+800 đến Km115. Dự kiến công trình hoàn thành vào đầu tháng 8.2026.

Đơn vị thi công lắp đặt rọ đá tại nhiều vị trí trên quốc lộ 27C nhằm gia cố ta luy, phòng chống sạt lở trên tuyến nối Nha Trang với Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Trên quốc lộ 28, tuyến nối Phan Thiết - Di Linh, công trình khắc phục sạt lở đoạn từ Km43 đến Km60 đang được triển khai với các hạng mục đào bạt mái ta luy và gia cố nền đường. Do phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất giao thông và chặt hạ cây rừng nên tiến độ kéo dài.

Theo kế hoạch, phần nền đường sẽ hoàn thành trước ngày 25.7, sau đó đơn vị thi công sẽ xây dựng tường chắn và hoàn thiện toàn bộ công trình vào cuối tháng 10.2026.

Đây là dự án sửa chữa khẩn cấp có tổng mức đầu tư khoảng 70 tỉ đồng. Tại đoạn tuyến này, ta luy âm bị sạt trượt sâu, nền đường biến dạng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài xây dựng kè bê tông và gia cố ta luy, đơn vị thi công còn mở rộng nền đường nhằm xử lý triệt để các điểm mất ổn định trên tuyến có nhiều khúc cua nguy hiểm.

Đơn vị thi công khẩn trương gia cố ta luy, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở trên quốc lộ 27C ẢNH: LÂM VIÊN

Hai điểm sạt lở khác trên quốc lộ 28, gồm đoạn Km253+300 - Km253+600 (khu vực đèo 52) và đoạn Km307+500 - Km307+800, đang hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công vào cuối tháng 7.2026.

Ngoài ra, công trình xử lý sụt lún tại Km68+300 - Km68+400 trên tỉnh lộ 725 cũng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 10.2026.

Vị trí sạt lở dọc quốc lộ 27C đã được khắc phục sửa chữa xong ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh các dự án đang thi công, địa phương đã hoàn thành 4 công trình khắc phục hư hỏng, sạt lở trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Các hạng mục đã hoàn thành gồm xử lý xói lở cầu Đơn Dương và hốt đất sạt lở trên quốc lộ 27; hốt đất sạt lở trên quốc lộ 27C; khắc phục sạt lở tại Km125+350 - Km125+450 trên quốc lộ 28; và sửa chữa hư hỏng tại Km259+050 trên quốc lộ 28.

Việc đồng loạt triển khai các công trình xử lý sạt lở đèo Prenn cùng nhiều tuyến đường huyết mạch trước cao điểm mùa mưa được kỳ vọng sẽ bảo đảm giao thông thông suốt, giảm nguy cơ tai nạn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.