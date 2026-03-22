Đề xuất chi 50 tỉ đồng xử lý triệt để sạt lở đèo Prenn

Lâm Viên
Lâm Viên
22/03/2026 11:31 GMT+7

Đèo Prenn, cửa ngõ chính vào trung tâm Đà Lạt, vừa được nâng cấp nhưng vẫn còn nguy cơ sạt lở. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị chi khoảng 50 tỉ đồng để xử lý các vị trí xung yếu.

Ngày 22.3, ông Võ Ngọc Minh Phát, Phó ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa có tờ trình gửi Sở Tài chính và UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn xử lý sạt lở đường đèo Prenn.

Tuyến đèo Prenn vẫn tiềm ẩn rủi ro sạt lở mỗi khi mưa lớn kéo dài

Theo đó, dự án xử lý sạt lở trên đèo Prenn, đoạn qua khu vực phường Xuân Hương - Đà Lạt, được xác định thuộc nhóm C, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 50 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn từ 2 lên 4 làn xe được khởi công ngày 10.2.2023. Đến tháng 1.2024, đoạn từ thác Datanla đến cuối tuyến (bến xe liên tỉnh Đà Lạt) đã được thông xe, đưa vào khai thác. Ngày 30.9.2024, toàn tuyến được Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (nay là Sở Xây dựng) chấp thuận nghiệm thu hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng.

Sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, tháng 10.2024 đèo Prenn đã bị sạt lở taluy dương

Thời gian qua, 2 đợt mưa bão kéo dài cùng địa hình đồi núi dốc, địa chất phức tạp khiến nhiều điểm trên đèo Prenn xảy ra sạt lở taluy, đá rơi, trượt mái dốc. Tình trạng này đe dọa an toàn giao thông, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch, vận chuyển hàng hóa và đời sống người dân địa phương.

Điểm sạt lở taluy âm trên đèo Prenn được khắc phục trước Tết Bính Ngọ

Thời gian qua, các đơn vị đã triển khai một số biện pháp khắc phục tạm thời, nhưng chủ yếu mang tính ngắn hạn, chưa xử lý dứt điểm nguyên nhân sạt lở. Nguy cơ tái diễn vẫn ở mức cao, nhất là trong mùa mưa lũ.

Vì vậy, việc đầu tư dự án xử lý sạt lở đèo Prenn với các giải pháp kỹ thuật đồng bộ, lâu dài là cần thiết, nhằm ổn định mái taluy, bảo đảm an toàn giao thông và công trình, đồng thời duy trì lưu thông thông suốt, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường.

Khắc phục sạt lở trên đèo Prenn tháng 12.2025

Trước đó, Báo Thanh Niên nhiều lần phản ánh tình trạng đèo Prenn sau khi được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe với tổng vốn hơn 550 tỉ đồng vẫn liên tiếp xảy ra sạt lở trong mùa mưa. Đáng chú ý, cuối năm 2025, nhiều vị trí trên tuyến sạt lở nghiêm trọng, buộc phải tạm dừng lưu thông để khắc phục.

Thực tế cho thấy, dù tuyến đường được đầu tư đồng bộ về mặt đường và quy mô khai thác, công tác phòng chống sạt lở, đặc biệt tại các mái taluy dương, vẫn còn nhiều bất cập. Đây được xem là "điểm yếu" khiến tuyến đèo đẹp bậc nhất cửa ngõ Đà Lạt luôn tiềm ẩn rủi ro khi mưa lớn kéo dài.

Đèo Prenn lên Đà Lạt vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Đèo Prenn lên Đà Lạt vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Đèo Prenn, cửa ngõ Đà Lạt, đã khắc phục sạt lở, sụt lún, vận hành ổn định trước Tết Bính Ngọ, nhưng ta luy dương vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

